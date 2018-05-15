Потасовка со звездами сериала "Ольга" попала на видео

Камеры наружного наблюдения, установленные у входа в один из баров на Гоголевском бульваре в центре Москвы, сняли завязку конфликта между актерами сериала "Ольга" и нетрезвым посетителем питейного заведения. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего.



Все участники драки около одного из столичных баров – актер Борис Дергачев и актриса Алина Алексеева с одной стороны и москвич Дмитрий Олимов с другой – написали друг на друга заявления в полицию. Разгадать, что же именно произошло в тот вечер, следователям помогут записи с камер наружного наблюдения около входа в питейное заведение. Видео опубликовал Пятый канал.

На кадрах можно заметить, что нетрезвый мужчина активно выясняет отношения с Борисом Дергачевым, после чего толкает его. В качестве средства защиты актер берет швабру. В какой-то момент на улицу выходит его партнерша по сериалу "Ольга" Алина Алексеева с бокалом вина. Позже он будет разбит о голову оппонента актеров. Однако этот эпизод в поле зрения камер не попал, потасовка переместилась в другое место.