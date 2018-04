Известная российская модель выходит замуж за футболиста

Модель Victoria's Secret Катя Григорьева выходит замуж за футболиста Антона Шунина. Этой радостной новостью красотка поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка опубликовала фотографию роскошного кольца Graff с огромным бриллиантом. Снимок был подписан очень лаконично: "Yes". Одна из самых востребованных российских моделей ответила согласием.

Поклонники с восторгом встретили сообщение Екатерины. Фанаты с разных концов планеты на разных языках поздравляли жениха и невесту: "Поздравляю, Катюша! Счастья! Круто! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Москва-Мурманск поздравляет! Ааааааа!", "Мои самые теплые поздравления, я безумно рада за вас", "Congratulations", "Congratulation to you both!", "Ну накоооонец-то, ребятки умнички мои".

Публикация от Kate Grigorieva (@_kate_g_) 6 Апр 2018 в 5:52 PDT

О романе фотомодели и спортсмена стало известно летом 2016 года. Григорьева опубликовала совместный снимок, по всей видимости, из машины. Подпись гласила: "Счастье в глазах".

Добавим, что тот год для Григорьевой выдался неудачным. Бренд Victoria's Secret исключил ее из сонма "ангелов" (так весь мир называет моделей, работающих на эту компанию). Блондинку из Оленегорска заменили 22-летней датчанкой Жозефиной Скривер.

Публикация от Kate Grigorieva (@_kate_g_) 2 Янв 2018 в 8:57 PST

Но не только карьера модели подверглась разительным изменениям: личная жизнь Кати дала трещину. Как сообщали СМИ, спустя всего шесть месяцев после свадьбы Григорьева рассталась с мужем Александром. Красотка недолго горевала, она нашла новую любовь в лице популярного спортсмена Антона Шунина.