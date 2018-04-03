Максакова показала новую семью на Украине

Мария Максакова подружилась с бывшей женой своего мужа Дениса Вороненкова Светланой и ее дочерью. Артистка назвала женщин своей семьей.

Белоруска Светлана Макеенко является первой тайной женой Дениса Вороненкова, утверждает ТСН. 30 лет назад в Минске им даже пришлось брать разрешение на брак в парткоме, потому что Светлане было всего 17 лет.

Вместе супруги прожили десять лет, Светлана подарила ему дочь Екатерину, но они расстались из-за измены Дениса. Однако когда тот собрался в Москву, они договорились ранний брак скрыть, чтобы начинающий политик имел безупречную биографию. Со временем Светлана снова вышла замуж, а Денис забрал 16-летнюю дочь в Москву и помог поступить в вуз.

Смерть Дениса Вороненкова соединила Светлану и Марию Максакову. Год назад на похоронах бывшего депутата они впервые встретились. "Она потеряла мужа, а я – отца своего ребенка", – сказала Светлана о Марии. Женщины сумели найти общий язык. "Я говорю: "Девушки, нас трое, все будет прекрасно. Мы вместе все победим, все пройдем", – уверенно заявила бывшая супруга Вороненкова.

Светлану и Екатерину Вороненковых Мария Максакова называет своей семьей. Более того, они договорились, что в случае угрозы Светлана заберет Марию и ее маленького сына Ивана в Минск. "Мне настолько легче, когда я понимаю, что Ваня с близкими людьми, что у него есть не только страховка на случай худшего, а родные люди..." – призналась Максакова.

Пока же все наоборот: Екатерина живет с Максаковой и нянчит маленького брата. Интересно, что со второй женой Вороненкова Юлией Светлана и Мария не общаются. Как сообщается в сюжете ТСН, на могилу к Денису экс-супруга с их двумя детьми так и не приехала, зато в наследство они получили все его имущество, которое оценивают более чем в 17 миллионов долларов.

Кстати, Максакова через суд добивается, чтобы все поделили между детьми мужа, то есть чтобы и ее двухлетний Иван, и 26-летняя Екатерина от первого брака тоже получили свою долю. "Она не признает наследства за другими детьми, о паритете даже речи нет. Решила, что можно утереть слезы вот таким путем – с помощью многомиллионного имущества. Она его предала", – заявила Мария Максакова.