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Шоу-бизнес

Друг убитого Вороненкова требует с Максаковой 45 миллионов

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Оперная дива Мария Максакова – человек обеспеченный. Своим голосом она заработала на красивую жизнь, дорогие апартаменты и банковские счета. Правда, многих богатств певица может вскоре лишиться.
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Бывший руководитель Одинцовского следственного отдела СКР по Московской области Денис Панаитов утверждает, что 9 декабря 2016 года передал госпоже Максаковой под расписку 40 миллионов честно заработанных на казенной службе рублей под 20% годовых на три месяца. 

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 Мария Петровна Максакова

Мария Петровна Максакова оперная певица, педагог

Мария Петровна, судя по всему, долг не вернула. И теперь Панаитов, как пишет "МК", требует через суд 41 миллион 994 тысячи рублей и проценты за пользование чужими деньгами в сумме три миллиона 250 тысяч рублей. Возможно, мы об этом никогда не узнали бы, ведь и для Максаковой, и для Панаитова 40 миллионов – не самая большая сумма, поэтому решили бы все тихо. Но певица судится с бывшим другом своего мужа еще и из-за элитной недвижимости.

Перед отъездом в Киев Денис Вороненков, опасаясь ареста имущества, решил избавиться от апартаментов в деловом квартале Москва-Сити на Пресненской набережной. Недвижимость приглянулась Панаитову, и было условлено, что он купит квартиру за два миллиона долларов.

В Киеве Мария Максакова оформила у нотариуса доверенность на дочь супруга от первого брака, 25-летнюю Екатерину Вороненкову, которая должна была представлять ее на сделке в Москве. В результате девушка вместе с Панаитовым оформила договор купли-продажи недвижимости. 

Однако, когда оперная дива получила от падчерицы документы по сделке, то узнала, что дорогая недвижимость была продана всего за 38 миллионов рублей. Артистка решила, что падчерицу обманули, воспользовавшись ее не совсем адекватным состоянием (были представлены справки из столичной коммерческой клиники, где Катя проходила лечение от наркозависимости) и обратилась в суд. 

Автор: Иван Губкин2 апреля 2018, 11:43
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