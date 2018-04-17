Голодающая звезда сериалов осталась без квартиры

Звезда сериалов, актер Сергей Фролов, чтобы не остаться без крыши над головой, пошел на крайние меры – объявил голодовку. Обессиленный артист пришел к Андрею Малахову, чтобы поделиться бедой и спросить совета у экспертов.

Гостям "Прямого эфира" мужчина рассказал, что пять лет назад его мать Галина Миронова взяла в микрофинансовой организации два кредита – около двух миллионов рублей. Залогом стала квартира стоимостью более 15 миллионов рублей. Сергей не знал об этой сделке. Вскоре женщина умерла – не выдержало сердце, а актер лишился недвижимости, которая должна была стать его наследством.

"Хочу выяснить, что произошло с моей мамой. Ей не нужны были такие деньги. Я не единственный пострадавший от действий "Международного кредитного бюро", которое выдавало кредиты и договоры займа под залог жилья", - рассказал присутствующим артист.

Андрей Малахов заметил, что чаще всего квартирные мошенники выслеживают людей одиноких, у которых нет родственников, либо плохие отношения с близкими. Ведущий удивился тому, что злоумышленникам удалось облапошить неглупую женщину – Миронова была преподавателем в МГУ.

Редакторы телешоу расспросили жильцов дома, в котором находится квартира матери Фролова. "Никакие это не черные риелторы. Надо было за мамой следить, за больной женщиной. У нее был сахарный диабет, она плохо себя чувствовала. Может быть, она кредиты брала, чтобы за ней ухаживать. За ней никто не ухаживал – ни сын, ни дочь. За ней ухаживал мужчина... Он плохо говорил по-русски…" – сообщила журналистам соседка Татьяна Панова.

Ошарашенный словами женщины Фролов предположил, что она замешана в странном деле с кредитом. "Эта соседка является доверенным лицом собственницы, которая выкупила квартиру на торгах", – добавил артист.

Эксперты отметили, что Сергей не ухаживал за матерью, поэтому косвенно виновен в случившемся. Он признал подлость своего поступка, но добавил, что пытался наладить отношения, однако мать не шла на контакт. "Я хочу стать примером того, как не надо делать", - заявил Фролов.

Малахов предоставил записи с камер, на которых отчетливо видно: Миронова находится в стенах организации, выдающей микрозаймы. На подписании договора присутствовала его сестра Фролова. Актер был шокирован увиденным. Дело о мошенничестве обросло новыми подробностями.