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Волочкова пустилась в пляс после скорби о погибших детях

Анастасия Волочкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за неуместную публикацию в Instagram. Балерина выложила в соцсеть несколько фотографий и видео, где весело отплясывает в караоке-баре. Фолловеры осудили Анастасию, которая позволила себе сразу же после публикации поста о трагедии в Кемерово разместить записи с бурной вечеринки.

Продолжение: Болтливым родителям запретили приближаться к телам детей

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На опубликованных кадрах звезда вместе со своим спутником отдыхает в питейном заведении. Парочка курит кальян, задорно поет песни, пританцовывает на сцене и выглядит весьма счастливой. Об этом свидетельствуют и посты к публикациям, в которых балерина рассказывает о своем настроении и призывает поклонников порадоваться за нее.

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Сюжеты Смертоносный пожар в Кемерово

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Фанаты возмутились поведением танцовщицы. Подписчики отметили, что после сообщения о соболезнованиях не стоило в течение суток выкладывать подобное, иначе такое поведение расценивается как лицемерие.

"Вся страна переживает великое горе, ведь в Кемерове заживо сгорели люди, и Анастасия Волочкова вроде как тоже не остается в стороне – публикует посты о сочувствии, призывает власти не скрывать правду о количестве жертв. А затем снова все по расписанию – танцы, гулянки, веселье! Естественно, никто не заставляет ее сидеть и безудержно лить слезы, но можно ведь хотя бы в этой день не выкладывать такие фото– и видеоматериалы, не писать о том, насколько она счастлива, весела и любима (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассердилась одна из подписчиц. С разгневанной фанаткой согласились и другие поклонники балерины.

Напомним, Dni.Ru сообщали, что Волочкова высказалась о жутком пожаре в торговом центре. "Ужасная трагедия в Кемерово. Возгорание кинотеатра и детского центра в ТЦ... Много погибших детей и взрослых..." – подписала снимок она. Звезда буквально потеряла дар речи. Она отметила, что самое главное – дорожить жизнью и друг другом. Примечательно, что многие пользователи Сети тогда положительно отреагировали на публикацию Волочковой.

Автор: Руслана Алексеева26 марта 2018, 18:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жуткие фотографии Анастасии Волочковой

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