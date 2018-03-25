Садальский влез в скандал с разделом наследства Табакова
По словам артиста, труппа недовольна тем, что на место умершего руководителя назначили Сергея Женовача. Оказалось, актеры сделали свой выбор – они якобы считают, что возглавить театр должны Константин Хабенский.
Актеры собирались подписать послание президенту России Владимиру Путину, чтобы он принял решение на этот счет. "А что, Путин и назначениями режиссеров теперь занимается? Очень глупо придумали", – заявил Садальский.
По мнению артиста, теперь Хабенский оказался в неловком положении. Садальский добавил, что актеры так и не подписали письмо главе государства.
Напомним, что при жизни Табаков так и не назвал кандидата, которого он хотел бы видеть в руководстве театра. Этот вопрос он обсуждал с актером Владимиром Машковым.
Прославленный актер Олег Табаков скончался 12 марта 2018 года. Как писали Dni.Ru, он долгое время находился в больнице в тяжелом состоянии.
МХТ им. Чехова возглавил Сергей Женовач. Решение о назначении министр культуры России Владимир Мединский обсуждал с видными деятелями театра и кино.
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