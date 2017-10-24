Канделаки пришла на бал без юбки

Наряд Тины Канделаки на Балу дебютанток Tatler вызвал большие вопросы у общественности. В частности, зрители негативно восприняли синий пиджак, короткую юбку и прозрачные черные колготки с рисунком на престижном светском мероприятии.

В Колонном зале Дома союзов накануне, 23 октября, состоялся традиционный Бал дебютанток, организатором которого является глянцевый журнал Tatler. На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса и общественных деятелей, политиков и чиновников, которые вывели в свет своих наследников.

Не осталась в стороне от такого престижного мероприятия и продюсер Тина Канделаки. Она посетила бал вместе со своими детьми – дочкой Меланией и сыном Леонтием. Наследники выглядели достойно: юноша был облачен в строгий темный костюм, девушка – в светлое довольно простое платье длиной ниже колен. А вот сама Тина предстала перед гостями в синем платье, имитирующим удлиненный пиджак с оборкой (которая, видимо, должна была изображать юбку). Завершали образ прозрачные черные колготки в мелкий горох и лодочки.

Фотографиями с мероприятия Канделаки поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Подписчики неоднозначно отнеслись к образу Тины. Большинство не одобрило ее наряд, подчеркнув, что речь идет о бале, а не о простой светской тусовке, поэтому стоило бы одеться более торжественно.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Окт 23 2017 в 1:14 PDT

"Тина костюмчик из сундуков достала?", "Тиночка юбку забылааааааа)))", "Юбка коротковата не по возрасту как то!", "Тина что то не понятно. Ноги эти немолодые. Да и бал все таки", "Очень короткая юбка и длинные рукава, в целом – дисбаланс", "На бал как на дискотеку)) длина юбки подкачала однако", "Кто одел этих людей?.... Тину обожаю, но прикид из журнала за 89 год " вяжем и шьем сами".... такие харизматичные типажи и такое безликое одеяние (((", "Очень дурацкие наряды, особенно на Тине", "Ужасный костюм на Тине !!! Костюм великоват , а юбка коротка ! .." – высказали свое мнение подписчики Канделаки.