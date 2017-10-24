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Шоу-бизнес

Канделаки пришла на бал без юбки

Тина Канделаки. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Наряд Тины Канделаки на Балу дебютанток Tatler вызвал большие вопросы у общественности. В частности, зрители негативно восприняли синий пиджак, короткую юбку и прозрачные черные колготки с рисунком на престижном светском мероприятии.

Продолжение: Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
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В Колонном зале Дома союзов накануне, 23 октября, состоялся традиционный Бал дебютанток, организатором которого является глянцевый журнал Tatler. На мероприятии отметилось множество представителей отечественного шоу-бизнеса и общественных деятелей, политиков и чиновников, которые вывели в свет своих наследников.

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Сюжеты Звездный Инстаграм

Не осталась в стороне от такого престижного мероприятия и продюсер Тина Канделаки. Она посетила бал вместе со своими детьми – дочкой Меланией и сыном Леонтием. Наследники выглядели достойно: юноша был облачен в строгий темный костюм, девушка – в светлое довольно простое платье длиной ниже колен. А вот сама Тина предстала перед гостями в синем платье, имитирующим удлиненный пиджак с оборкой (которая, видимо, должна была изображать юбку). Завершали образ прозрачные черные колготки в мелкий горох и лодочки.

Фотографиями с мероприятия Канделаки поделилась с поклонниками на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Подписчики неоднозначно отнеслись к образу Тины. Большинство не одобрило ее наряд, подчеркнув, что речь идет о бале, а не о простой светской тусовке, поэтому стоило бы одеться более торжественно.

"Тина костюмчик из сундуков достала?", "Тиночка юбку забылааааааа)))", "Юбка коротковата не по возрасту как то!", "Тина что то не понятно. Ноги эти немолодые. Да и бал все таки", "Очень короткая юбка и длинные рукава, в целом – дисбаланс", "На бал как на дискотеку)) длина юбки подкачала однако", "Кто одел этих людей?.... Тину обожаю, но прикид из журнала за 89 год " вяжем и шьем сами".... такие харизматичные типажи и такое безликое одеяние (((", "Очень дурацкие наряды, особенно на Тине", "Ужасный костюм на Тине !!! Костюм великоват , а юбка коротка ! .." – высказали свое мнение подписчики Канделаки.

Автор: Наталья Аряева24 октября 2017, 09:21
ФОТОРЕПОРТАЖ

Третий глаз Тины Канделаки

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