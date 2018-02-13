Рак кожи обезобразил лицо известной актрисы

Шрамы и гематомы видны даже под толстым слоем косметики. Но звезда продолжает считать себя сексуальной красавицей.

Мелани Грифит долгое время была в сонме самых красивых актрис Голливуда. Обладательница "Золотого глобуса", номинантка на "Оскар" и покорительница мужских сердец в 2009 году узнала, что у нее онкологическое заболевание. К счастью, рак кожи был диагностирован на ранней стадии, и звезду удалось спасти. Однако последствия оказались катастрофическими.

Она пережила несколько операций и прошла курс химиотерапии, но, как рассказал агентству Associated Press пресс-секретарь звезды Робин Браун, окончательно победить болезнь не получилось. Три недели назад врачи обнаружили у актрисы на носу раковую опухоль и удалили ее.

В молодости Грифит перекраивала себя с помощью пластических операций, злоупотребляла алкоголем, кокаином и болеутоляющими препаратами. Теперь ее лицо обезображено многочисленными шрамами и гематомами. Впрочем, актриса продолжает считать себя невероятной красавицей и блистает в свете.

Прилетев в Европу (звезда была приглашена на Венский бал), она сразу попалась на глаза папарацци. Но даже под толстым слоем косметики было понятно: от былой красоты экс-жены Антонио Бандераса не осталось и следа. И 60-летнюю актрису, которую давно не зовут сниматься в кино, по-человечески очень жалко. Такого финала яркой карьеры никто не ожидал.