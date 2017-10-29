Наталья Водянова шокировала неожиданным образом

Знаменитая модель Наталья Водянова появилась на публике в весьма необычном наряде. Странный костюм был выбран для празднования Хэллоуина

Водянова появилась на ежегодной благотворительной ярмарке фонда "Обнаженные сердца" в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала наряд эритроцита.

Все, что было на модели – это боди из красного латекса, воздушные шары и ботфорты. Водянова попросила своих подписчиков угадать, кого она изображает. Ответы некоторых пользователей сети были весьма неожиданны.

"Матрешка?" – предположил один из комментаторов. "Икра?" – вопрошает другой. Многие версии были близки к истине – некоторые решили, что Водянова изображает кровь, сердце или гемоглобин.



Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Окт 28 2017 в 5:54 PDT

Отметим, что были и те, кто раскритиковал Водянову за необычный выбор наряда. "Корона красивая, а вот на теле что-то переборщили", – считает пользователь Сети. "Наряд означает – выдуриться ради славы", – критикует другой.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Окт 29 2017 в 6:52 PDT

Модель Наталья Водянова часто делится необычными фотографиями в социальной сети. Обычно подписчики положительно настроены по отношению к красавице. Комментаторы хвалят ее за поддержание хорошей фигуры даже после рождения четвертого ребенка.