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Наталья Водянова шокировала неожиданным образом

Наталья Водянова. Фото: GLOBAL LOOK press
Знаменитая модель Наталья Водянова появилась на публике в весьма необычном наряде. Странный костюм был выбран для празднования Хэллоуина
прочитано 3748 раз

Водянова появилась на ежегодной благотворительной ярмарке фонда "Обнаженные сердца" в Нью-Йорке. Для мероприятия она выбрала наряд эритроцита.

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Все, что было на модели – это боди из красного латекса, воздушные шары и ботфорты. Водянова попросила своих подписчиков угадать, кого она изображает. Ответы некоторых пользователей сети были весьма неожиданны.

"Матрешка?" – предположил один из комментаторов. "Икра?" – вопрошает другой. Многие версии были близки к истине – некоторые решили, что Водянова изображает кровь, сердце или гемоглобин.

Отметим, что были и те, кто раскритиковал Водянову за необычный выбор наряда. "Корона красивая, а вот на теле что-то переборщили", – считает пользователь Сети. "Наряд означает – выдуриться ради славы", – критикует другой.

Модель Наталья Водянова часто делится необычными фотографиями в социальной сети. Обычно подписчики положительно настроены по отношению к красавице. Комментаторы хвалят ее за поддержание хорошей фигуры даже после рождения четвертого ребенка.

Автор: Евгений Мышко29 октября 2017, 17:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

Водянова выглядит ровесницей собственных детей

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