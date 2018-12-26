Сафронов сломлен тяжелейшими последствиями из-за повреждения органа
Воспаление затронуло не только кость, но и сустав. Никасу сделали две операции, после чего художник провел месяц на лечении в Южной Корее.
В ходе процедур палец Никаса Сафронова сильно "покромсали". Деятель искусства уже пять месяцев восстанавливает чувствительность и подвижность пальца, передает StarHit.
Никас посетовал на то, что особого прогресса нет. Палец плохо сгибается, постоянно идут воспалительные процессы, пишет Teleprogramma.pro. Он признался, что испробовал всевозможные методы лечения, но польза от них минимальна. Несмотря на все это, художник надеется, что к Новому году сможет держать кисть правой рукой и начнет полноценно работать.
Напомним, что в мае 2017 года Никас Сафронов порезал указательный палец правой, рабочей руки о консервную банку. Рану долго лечили врачи, но в новогоднюю ночь художник в тяжелом состоянии оказался на больничной койке, где провел два месяца.
Сафронов перенес две операции, после каждой из которых несколько дней находился в реанимации. Доктора спасали не только знаменитую руку, но и самого живописца.
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