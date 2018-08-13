Сафронов влез в грязные разборки Петросяна и Степаненко

Скандальный развод известных артистов Евгения Петорсяна и Елены Степаненко вызвал широкий общественный резонанс. Кроме того, ситуация стала причиной обсуждения личностей комиков безотносительно к их текущей ситуации.

Так, известный художник Никас Сафронов поделился своим мнением на тему того, может ли публичный человек позволить себе нецензурную лексику. "Петросяну это не подобает. Если он ругался матом, это неправильно. Он должен сдерживать себя. Человек, который не умеет этого делать, это неправильный человек", – заявил он.

Стоит отметить, что художник не уточнил, о каком конкретном случае нецензурной брани из уст Петросяна идет речь. Тем не менее, по убеждениям Сафронова, артисту следует сдерживать себя в любого рода эмоциях, так как он является примером для подражания.

Более того, художник провел аналогию с одним из героев фильма с участием легендарного актера Брюса Ли. "Я смотрел фильм, когда герой Ли хочет ударить одного негодяя. И он замахнулся, а второй рукой стал удерживать свою же руку, чтоб она не вырвалась. Если ты появился в мир, то ты являешься уже примером для многих, на тебя равняются. Ты не имеешь права, как священник не имеет права делать что-то, что может делать каждый человек", – считает Сафронов.

Напомним, что последнее время Степаненко и Петросян не общаются друг с другом – их развод превратился в войну адвокатов. Изначально речь шла о том, что артистка претендует на 80% совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, говорят, превышает полтора миллиарда рублей.

Артистка не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми тот очень дорожит. Степаненко не пускает Петросяна даже на порог квартиры, где хранится антиквариат. Мол, пусть идет к юной полюбовнице.