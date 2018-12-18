Громкие заявления, странные выходки, шокирующие факты. Вторник оказался богатым на события в жизни российских знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 декабря 2018 года.



"Уходит от мужа": Собчак сняла обручальное кольцо

В СМИ продолжают муссироваться слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам, более того – якобы ведущая уже приняла решение уйти от мужа к режиссеру Константину Богомолову.

Косвенно это подтверждает то обстоятельство, что Ксения перестала носить обручальное кольцо.

"Как в последний раз": сенсационное решение Пугачевой связали с катавасией в семье

Алла Пугачева объявила, что в середине апреля 2019 года даст сольный концерт в честь юбилея. Общественность бурно отреагировала на слова Примадонны.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян с оптимизмом отнесся к решению Аллы Пугачевой в 70 лет тряхнуть стариной. "Думаю, что Пугачева за последние годы успела неплохо подзарядить батарейки и этот концерт даст с полной отдачей. Как это принято говорить, как в последний раз. Рад, что она возвращается на сцену", – заявил эксперт.

"Тройничок": бывшая подруга обнародовала интимный компромат на Максакову

Первая жена погибшего беглого депутата Дениса Вороненкова Светлана Макеенко совсем недавно дружила с Марией Максаковой. Но приятельские отношения женщин закончилось, когда встал вопрос о дележке наследства убитого политика.

В одном из прошлых выпусков ток-шоу "На самом деле" Первого канала Светлана уже предупреждала Марию, что может раскрыть ее тайны, если оперная дива не прекратит преследовать их семью. Макеенко считает, что над ее дочерью Екатериной Вороненковой надругались по приказу Максаковой.



Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной наделал немало шума. Дошло до того, что общественность судачит о появлении детей у звездной пары. Насколько вероятен такой исход, "Дни.ру" узнали у эксперта.

"Оба человека – люди-эпатаж, люди-скандал. Их пара абсолютно гармонична, и они в целом будут продолжать нас веселить весь следующий год", – считает потомственная ведунья Саона. По мнению эксперта, они постоянно будут придумывать новые факты из своей взрослой жизни и смешить окружающих.

Родившая Тодоренко прервала угрожающее молчание

Регина Тодоренко рассказала о состоянии после рождения ребенка. Популярная телеведущая объяснила свое молчание.

Когда певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко в начале декабря стали родителями, заинтересованная общественность ждала опубликования милых фотографий. Однако звезды предпочитали отмалчиваться.



Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.