Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной наделал немало шума. Дошло до того, что общественность судачит о появлении детей у звездной пары. Насколько вероятен такой исход – "Дни.ру" узнали у эксперта.

"Эти оба человека – люди эпатаж, люди скандал . Их пара абсолютно гармонично и они в целом будут продолжать нас веселить весь следующий год", – считает потомственная ведунья Саона. По мнению эксперта, они постоянно будут придумывать новые и новые факты из своей взрослой жизни и смешить окружающих.

"Тут будет все – и ссоры и расставания и возможное рождение детей. Эти мысли будут у них в голове, они так же все это будут обсуждать, но до конце не вижу дойдет ли это", – добавила Саона. Более того, одно дело удивлять народ, а другое — нести ответственность за ребенка.

Ведунья убеждена, что пара будет жить долго и делать это ради себя. "У каждого из них свои цели, и своя деятельность. Их объединяет желание быть известными и никогда не сходить с таблоидов. То, что сейчас каждый пиарит себя как может, это уже не секрет. Главное, что эти двое хотя бы по возрасту гармонично смотрятся, а вот фантазии у них хоть отбавляй. В целом, деньги у них будут и слава тоже. А вот по здоровью, я бы обратила внимание на опорно-двигательную систему у Федосеевой-Шукшиной. Лучше вовремя предотвратить заболевание, нежели потом не знать что делать, и уж тогда будет не до детей уж точно", — резюмировала Саона.