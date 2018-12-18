Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Гороскоп совместимости знаков Гороскоп на ноябрь Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Самое читаемое

"Хватит старьем пичкать!": Пугачеву погнали в шею с новогоднего огонька
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
Путин приготовил сокрушительный удар по Порошенко
партнеры
Вторник 18 декабря
Лента новостей
06:04
Впадающую в ярость звезду шоу "Дом-2" ждет принудительное лечение
23:16
Позорное невежество Малахова возмутило народ
21:57
На бывшую невесту Тимати обрушилось горе
21:55
Мать двоих детей скончалась по дороге в больницу в Прикамье
21:55
Блюменкранц прячется от маленькой дочери на "Доме-2"
21:39
Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову
21:38
Почему России наплевать на Порошенко
20:56
Пожар унес жизни трех жителей Владивостока
20:53
Взрыв автомобиля повлек гибель девяти человек
20:48
"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты
20:46
В Пермском крае насмерть сбили 87-летнюю пенсионерку
20:44
В Волгограде рецидивист ограбил магазин лимонадов
20:38
В Удмуртии в ДТП пострадал 3-летний мальчик
20:31
Причиной изнасилования дознавателя в Уфе признали порчу
20:28
Как национальные проекты помогут людям
20:27
Пустившаяся во все тяжкие Бондарчук показала свои прелести
20:16
В Екатеринбурге пациент со сломанным носом избил фельдшера
19:47
Перенесший операцию Михалков с трудом ходит
19:46
В Тюмени из-за пожара эвакуировали десятки человек
19:44
Кремль утешил напуганного Лукашенко
19:36
Омич на Mercedes сбил 7-летнего ребенка
19:28
Под Нижним Новгородом задержали изготовителей оружия
19:16
В Ростове маршрутка протаранила 4 машины
19:12
Порошенко рекордно нажился на замерзающих украинцах
19:01
Россиян призвали отказаться от десертов в новогоднюю ночь
18:36
Двое жителей Уфы убили мужчину и подожгли его дом
18:36
Постаревшую Подольскую затравили за оголенную грудь
18:05
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
17:53
Отдыхающая в ванне Водонаева показала киску
17:44
"Гнусный ябеда": Запашного распекли за жалобу Путину
17:38
У здания известного телеканала взорвалась бомба
17:01
Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
16:55
"Стань Дедом Морозом!": "НАШЕ Радио" поможет россиянам превратиться в волшебников
16:48
Под Москвой водитель сбил перебегавших дорогу детей
16:19
Мстительная Меган Маркл жестоко обошлась с отцом
16:17
В Петербурге нашли завернутый в одеяло труп
16:09
Жена разбитого инсультом Носкова сделала шокирующее заявление
16:05
Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
16:04
Гузеева вышла голышом на мороз
15:56
В Челябинске из-за пожара эвакуировали более тысячи детей
15:43
Красавица Брежнева жестко ответила на грязные оскорбления
15:36
Ожидающих потепление москвичей крупно разочаровали
15:35
Тимошенко раскрыла авантюру Порошенко
15:26
Провалилась с треском: россиянка не прошла в финал конкурса красоты
15:01
"Хабалка и цыганщина": звезда "Дома-2" напала на ведущего
14:59
Лобода изменяет Тиллю
14:52
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
14:50
Дакота показала сексуальные ножки
14:42
Подрабатывающая "на панели" Яковлева смутила Корчевникова признанием
14:37
Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
14:25
Горячая лезгинка от Кати Лель привела россиян в восторг (видео)
14:20
Мертвец завыл из гроба на похоронах (видео)
14:17
Сексуальная Мишулина сразила наповал откровенным нарядом
13:53
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 декабря 2018 года
13:45
Малахов скрывает правду о детях Киркорова
13:41
Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом
13:34
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
13:32
Ивана Дорна втянули в грязный гей-скандал
13:17
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
13:13
Россияне останутся без алкоголя в Новый год
13:07
Цифровая экономика идет в регионы
12:45
В Москве сообщили о возгорании торгового центра
12:43
Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор
12:36
Пострадавшие от махинаций лживого Питта подали на него в суд
12:32
Названа вызывающая рак косметика
12:18
Опубликовано видео смертельного обрушения на заводе в Подмосковье
12:10
Преобразившиеся Солнцев и его жена-старушка воссоединились
12:05
"Мало не покажется": Лавров поставил на место хамоватого Порошенко
11:44
Опять за старое: Аршавина сняли с двумя женщинами
11:39
Киселева крепко приложили за выходку в прямом эфире
11:37
Имя Алины Кабаевой неожиданно всплыло в сделке на миллион
11:11
Отец известного футболиста погиб на стадионе во время матча сына
11:09
Рудковскую уличили в подкупе после шоу
11:06
Украинская модель показала голое тело после жуткого унижения
10:39
В Подмосковье на заводе "Техногрупп" рухнула крыша
10:29
Звезду "Пиратов Карибского моря" обвинили в домогательствах
10:23
Сбежавшую от Фадеева певицу перестали узнавать
10:21
Стало известно о новой свадьбе 63-летнего Владимира Кузьмина
10:10
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
09:58
Обвиненный в домогательствах миллионер посмеялся над Волочковой
09:57
35-летний создатель видеосервиса Vine найден мертвым в своем доме
09:48
Строгая Меган Маркл загнала под каблук принца Гарри
09:37
Модель со стальными мышцами покорила народ
08:59
Порошенко исподтишка нанес удар по России
08:58
Российские хоккеисты всухую разгромили финнов
08:54
Обнажившаяся в театре Андреева показала свои бантики
08:23
"Позорище!": российский биатлонист оказался в центре грязного скандала
23:40
Изуродованному другу Малахова грозит ампутация рук
22:27
"Низкое положение": Раскрыта причина бегства Меган Маркл из дворца
21:01
"Надо было зарабатывать": Мать оправдала Собчак за сомнительное прошлое
18:03
Любовница Тимати раскрыла личные тайны
17:47
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 декабря 2018 года
17:41
"Белочка подъехала": Николаев смертельно обидел фанатку
17:16
Видео с места страшной аварии в Санкт-Петербурге
16:49
Лукашенко тайно начал борьбу за независимость от России
16:18
Володин: ПАСЕ оказалась заложницей у радикалов
16:00
Потерявшей память Тереховой собирают деньги на лечение
15:30
Володин: Порошенко хочет сохранить власть любой ценой
15:14
Глюк'оZа раскрыла смысл откровенных фото
14:53
Звезда "Дома-2" попала в больницу со страшным диагнозом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Меня любят бабушки": Размазанный Соловьевым Шаляпин странно оправдался
"Дай, Боже, сил": Пугачева выступила с официальным заявлением
Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина
Новое поражение оскорбленной Цымбалюк-Романовской
Поклонники не узнали Навку без грима
Почему России наплевать на Порошенко
Гороскоп

Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину

Бари Алибасова и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: instagram.com/group_nana_
Брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной наделал немало шума. Дошло до того, что общественность судачит о появлении детей у звездной пары. Насколько вероятен такой исход – "Дни.ру" узнали у эксперта.  
прочитано 479 раз

"Эти оба человека – люди эпатаж, люди скандал . Их пара абсолютно гармонично и они в целом будут продолжать нас веселить весь следующий год", – считает потомственная ведунья Саона. По мнению эксперта, они постоянно будут придумывать новые и новые факты из своей взрослой жизни и смешить окружающих.

ПО ТЕМЕ

"А как же Лида?": Алибасов завещал шикарную жилплощадь юному красавцу

Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Бари Каримович Алибасов

Бари Каримович Алибасов продюсер, музыкант

"Тут будет все – и ссоры и расставания и возможное рождение детей. Эти мысли будут у них в голове, они так же все это будут обсуждать, но до конце не вижу дойдет ли это", – добавила Саона. Более того, одно дело удивлять народ, а другое — нести ответственность за ребенка.

Ведунья убеждена, что пара будет жить долго и делать это ради себя. "У каждого из них свои цели, и своя деятельность. Их объединяет желание быть известными и никогда не сходить с таблоидов. То, что сейчас каждый пиарит себя как может, это уже не секрет. Главное, что эти двое хотя бы по возрасту гармонично смотрятся, а вот фантазии у них хоть отбавляй. В целом, деньги у них будут и слава тоже. А вот по здоровью, я бы обратила внимание на опорно-двигательную систему у Федосеевой-Шукшиной. Лучше вовремя предотвратить заболевание, нежели потом не знать что делать, и уж тогда будет не до детей уж точно", — резюмировала Саона.

 

18 декабря 2018, 07:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Алибасов показал нежные чувства к Федосеевой-Шукшиной

567

комментарии

Политика

Почему России наплевать на Порошенко
Кремль утешил напуганного Лукашенко
Лавров заявил о встрече с отравленной Скрипаль
Пьяница Порошенко вляпался в грязный секс-скандал

Шоу-бизнес

На бывшую невесту Тимати обрушилось горе
Блюменкранц прячется от маленькой дочери на "Доме-2"
Озлобленные украинцы набросились на оголившуюся Волочкову
Бик после смерти Марьянова угодила в преисподнюю

Проишествия

Шокирующие кадры смертельной перестрелки в московском кафе
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Тело пропавшей дочери миллионера нашли в придорожных кустах

Lifestyle

Стала известна победительница шоу "Пацанки"
"Принципиальная позиция": звезда сериала "Домашний арест" о причине закрытия
"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
Шоу-бизнес

Бледанс отвезла сына с синдромом Дауна в детский дом

Артистка сделала важное заявление
Политика

Порошенко готовит побег после жесткого заявления Путина

Украинский лидер спешно эвакуируется из Незалежной
Шоу-бизнес

Вернувшаяся Мария Максакова произвела фурор

Артистка появилась после долгого отсутствия
Lifestyle

"Жестко сорвалась": модель о страшных последствиях экспресс-диеты

Эксперт предупреждает о побочных эффектах

Гороскоп

Брак с Алибасовым добивает престарелую Федосееву-Шукшину
Проболтавшиеся о главном секрете "Голубого огонька" звезды поплатились
Малахову строят козни
Астрологический прогноз с 17 по 23 декабря

Фоторепортажи

Обладательницей титула "Мисс Вселенная" стала горячая филиппинка
Девушки с большими ананасами устроили голую провокацию
Роскошная жизнь затравленной королевы красоты из США
Бортич появилась перед камерами в прозрачной одежде

Спорт

Аршавин влез в скандал с дебоширами Кокориным и Мамаевым
Осунувшаяся Туктамышева сделала заявление из больницы
Иди спать: Кокорин в Новый год останется без праздника
Тренер высказался о состоянии госпитализированной Туктамышевой

Регионы

Сдвиг в разные стороны: Крымский мост деформирован
Жуткие кадры с места взрыва в жилом доме в Вологде
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru