Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 декабря 2018 года
Максакова заявила о провокации после откровений с Кудрявцевой
Недавно оперная певица взбудоражила общественность откровениями в авторской программе Леры Кудрявцевой. Мария Максакова в подробностях поведала о насилии со стороны бывшего мужа. По всей видимости, знаменитость решила подлить масла в огонь новым громким заявлением.
Мария Максакова заявила о провокации на ее сольном концерте в Национальной опере Латвии в Риге. По словам певицы, четыре человека "пытались создать скандал и сорвать выступление".
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 декабря 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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