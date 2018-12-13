Ушлая жена прибрала к рукам "Ленинград" Шнурова

Не успел Сергей Шнуров жениться на молодой избраннице, дочери миллионера Ольге Абрамовой, как новоиспеченная супруга стала диктовать свои правила. Говорят, 27-летняя зазноба скандально известного артиста взяла в руки все финансовые вопросы в группе "Ленинград" и якобы урезала всем зарплату.

В близком окружении говорят, что в группировке "Ленинград" платят "огромные гонорары". Видимо, это не понравилось жене Сергея Шнурова Ольге, которую за глаза называют казначеем группы. Некий осведомленный источник пожаловался журналистам сайта "Комсомольская правда", что якобы она вмешалась в работу коллектива и даже "подвинула директора".

"Теперь сама выдает коллективу зарплату, всю финансовую часть взяла на себя. А некоторых ребят и вовсе порекомендовала уволить. Видимо, Шнур серьезно влюблен, поэтому дал Ольге полный карт-бланш: мол, поступай как считаешь нужным", – рассказал репортерам источник, который предпочел не называть своего имени.

По словам друга Сергея Шнурова Стаса Барецкого, артист всегда был далек от финансовых вопросов, ими занимались другие люди. Данные о том, что Ольга взяла на себя эту функцию, по мнению Барецкого, "маловероятны". И вообще, Стас считает Ольгу "хорошей девочкой", которая привлекла Сергея умом.

"Шнуров не по внешности выбирает женщин. К глупеньким няшкам с круглыми попами Серега всегда относился спокойно. А тут между ним и Ольгой пробежала искра, как бы это банально ни прозвучало", – рассказал Барецкий.

Впрочем, он не исключает, что Ольга непроста. "Сюрпризы с ее стороны будут, я это чувствую. Но я бы не хотел, чтобы они случились. Мне будет обидно за Серегу..." – уклончиво признался приятель скандально известного артиста.

Напомним, что церемония бракосочетания Сергея Шнурова и светской львицы из Екатеринбурга Ольги Абрамовой состоялась во Дворце бракосочетания №1 на Английской набережной в Санкт-Петербурге в октябре. Роспись прошла в обстановке строжайшей секретности. Артист не стал слушать торжественные речи работников ЗАГСа и покинул здание спустя пять минут.