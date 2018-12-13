"Не травите мою жену": Топалов защитил пропавшую Тодоренко

В начале декабря Влад Топалов и Регина Тодоренко стали родителями. Однако до сих пор знаменитости предпочитают не обсуждать радостное событие, отчего заинтересованная общественность, сгорая от любопытства, буквально рвет и мечет.

Судя по комментариям, которые регулярно получают Влад Топалов и Регина Тодоренко после того, как стали родителями, суть негатива фанатов в том, что звезды еще ни разу не высказались о новорожденном сыне и не показали его фото. Когда градус возмущения зашкалил, Влад Топалов выступил с обращением.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярный исполнитель выложил свой снимок и попросил подписчиков перестать одолевать их с Региной оскорблениями и злобой. "Ох.... читаю ваши комментарии и не могу понять, откуда у вас столько злости и ненависти? Откууууудаааа? Вот правда не понимаю (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Топалов.

Певец пообещал, что в скором будущем они с Региной Тодоренко перестанут скрываться и явят миру подробности своего родительства. "Скоро. Скоро. Скоро вы ВСЕ, ВСЁ узнаете. Не переживайте. Дайте нам спокойно привыкнуть к графику, к новой жизни. Дайте побыть втроем. В тишине. В радости. В счастье", – попросил певец.

"Не травите мою жену. Она вам ничего не должна. Мы все скажем и покажем ровно тогда, когда НАМ это будет комфортно, а не вам. Ей было бы приятно читать слова радости и поддержки, а не травлю идиотсткую, с требованиями фотографий. Так уж жизнь устроена, простите))))))", – извинился Топалов.

Артист отметил, что удивлен такой реакцией на счастье, случившееся в их с Региной жизни. "Мы не больные , чтобы сразу все вываливать в свет, как некоторые. И я был уверен, что именно ВЫ у нас такие, кто нам верит и такие вещи понимает. Мы с вами всегда честны. Но, увы, видимо, в некоторых я все же ошибался. И ладно) я все равно вас люблю и благодарю. С Богом♥️ ", – завершил свой пост Влад Топалов.