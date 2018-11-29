55-летний Тарантино впервые женился
Пышную свадьбу играли в Лос-Анжелесе.
Церемония была очень скромная и длилась не больше часа. Между тем, жених и
невеста соблюли все формальности: белое платье, букет, бриллиантовая тиара, черный
брючный костюм.
Тарантино и Пик познакомились в 2009 году. Однако долгое время были просто друзьями. В 2016 году между ними возникли чувства и уже через год отношений режиссер сделал возлюбленной предложение. Об этом сообщает журнал People.
Для Тарантино это первый брак. Ранее он говорил в интервью, что из-за работы у него нет времени на полноценные отношения. "Когда я снимаю фильм, я кроме этого ничего не делаю. Все ради фильма. У меня нет жены. У меня нет ребенка. Ничто не встанет на моем пути", – отмечал он.
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