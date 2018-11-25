Конец недели выдался весьма насыщенным на скандалы и громкие заявления отечественных звезд. Команда "Дни.ру" не поленилась и собрала для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года.



Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова

Актеру и режиссеру Владимиру Машкову приходится нелегко в статусе руководителя "Табакерки". Артист признался, что из-за колоссального объема работы лишился свободы.

После смерти Олега Табакова его преемником стал любимый ученик Владимир Машков. Последний признается, что толкнулся с массой трудностей, которые нередки для руководителя. Читайте это, а также все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года на сайте "Дни.ру".



Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко

Яна Рудковская не смогла пройти мимо инцидента, о котором написал ее муж. Она довольно агрессивно ответила недоброжелателям.

Рудковская в жесткой форме ответила ивент-организатору Александре Фукс, которая встала на защиту оскорбившего Плющенко Ягудина. Знаменитость прояснила ситуацию.



"Беременна?" – Дайнеко вышла на сцену с выпирающим животом

Выступление российской певицы Виктории Дайнеко на марафоне МУЗ-ТВ не оставило россиян равнодушными. В Сети во всю обсуждают возможную беременность исполнительницы.

Внешний вид Дайнеко на последнем выступлении вызвал бурю среди поклонников. Многие полагают, что кумир ждет ребенка. Помимо этого на сайте "Дни.ру" можно найти все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года.



"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову

Ксения Собчак стала новым гостем программы "Мягкая сила" с Миланой Кержаковой. Девушки обсудили свои нелегкие судьбы, а также отношения в семьях.

Общаясь с Собчак, Кержакова сразу же решила перейти на личные вопросы. Она поинтересовалась у телеведущей об умершем отце и непростых периодах в жизни.

Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде

Поклонники Ирины Аллегровой были удивлены ее нарядом на музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремлевском дворце. На престижную премию артистка заявилась в том же костюме, которому верна уже несколько лет.

Иногда, конечно, Аллегрова меняет полюбившийся камзол на длинное черное платье. Однако в основном знаменитость появляется на премиях и фестивалях именно в этом наряде.



Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 ноября 2018 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

