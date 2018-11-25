"Я тебя предупреждала": Собчак отчитала оступившуюся Кержакову

Ксения Собчак стала новым гостем программы "Мягкая сила" с Миланой Кержаковой. Девушки обсудили свои нелегкие судьбы, а также отношения в семьях.



Общаясь с Собчак, Кержакова сразу же решила перейти на личные вопросы. Она поинтересовалась у телеведущей об умершем отце и непростых периодах в жизни.

Стоит отметить, что Собчак отвечала максимально подробно и откровенно. Так, когда Милана задала вопрос, что бы Ксения делала в ее жизненной ситуации, получила неожиданный ответ.

"Мне сложно сказать. Сделала бы все, чтобы не допустить такой ситуации. Я себе представить такое не могу, надеюсь, что через это не буду проходить. Боролась до конца и тебе советую бороться", – заявила Собчак. Телеведущая добавила, чт все произошло именно так, как она говорила Кержаковой.

Ксению Собчак заметили в Казахстане на Недели моды. Отметим, ведущая решила покинуть Россию после того, как в СМИ появились слухи о ее интрижке с известным режиссером.

