Продешевившая Аллегрова заявилась на престижную премию в заношенной одежде

Поклонники Ирины Аллегровой были удивлены ее нарядом на музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремлевском дворце. На престижную премию артистка заявилась в том же костюме, которому верна уже несколько лет.



Иногда, конечно, Аллегрова меняет полюбившийся камзол на длинное черное платье. Однако в основном знаменитость появляется на премиях и фестивалях именно в этом наряде.

Фанаты 66-летней Аллегровой певицы предположили, что та экономит на нарядах. Сама же Ирина Александровна не раз заявляла, что спокойно относится к своему гардеробу. Она легко может появиться перед зрителями в платье, в котором она уже ранее выступала, передает сайт "Комсомольская правда".

Как писали "Дни.ру", ранее концерты "императрицы" российской эстрады в городах Центрального Черноземья отменены. Певицу не услышали в Белгороде, Курске, Орле. Судя по тенденции, она больше никому не нужна.

В Белгороде программу "Моно" 66-летняя Аллегрова должна была представить еще в начале года. Но билеты тогда, как говорят, не были проданы даже на треть. В итоге выступление перенесли на осень на площадку меньшей вместимости, да и цены на билеты снизились. Но народ все равно не пошел. В итоге концерт не состоялся вовсе.





