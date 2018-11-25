Машков лишился самого главного из-за смерти Табакова
После смерти Олега Табакова его преемником стал любимый ученик Владимир Машков. Последний признается, что толкнулся с массой трудностей, которые нередки для руководителя.
Дело в том, что у Машкова было не так много опыта управленческой работы. Более того, актер и режиссер привык работать и нести ответственность только за себя.
Теперь же ему приходится распоряжаться судьбами многих людей. "Это был непростой поворот в моей жизни. Потому что я лишил себя главного – свободы. <...> Мои личные интересы как актера или режиссера сразу уходят на второй план. Нужно отвечать за коллектив", – рассказал Машков в программе "Крутая история".
Ранее "Дни.ру" писали о том, что один из ближайших и старейших сподвижников покойного Олега Табакова Александр Стульнев подписал заявление об уходе с должности директора "Табакерки" по собственному желанию. В театральной среде поговаривают, что это решение было принято им не вполне самостоятельно.
Александр Стульнев был директором театра "Табакерка" с 1997 года и по праву может считаться одним из самых верных и давних сподвижников Олега Табакова. Однако спустя девять месяцев после смерти прославленного режиссера он принял решение покинуть свой пост.
Впрочем, нашлись и те, кому подобный образ телеведущей пришелся по нраву
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