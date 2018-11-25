Разъяренная Рудковская влезла в грязные разборки Плющенко
Рудковская в жесткой форме ответила ивент-организатору Александре Фукс, которая встала на защиту оскорбившего Плющенко Ягудина. Знаменитость прояснила ситуацию.
"Лед не арендованный и Вы это знаете, видео "с частного мероприятия" в общем доступе в Инстаграм, в его сторис, прислали поклонники, которые в шоке, приходить туда где находится Академия Евгения после того, как он оклеветал его на Олимпиаде! В чем вы видите оскорбления? В правде!? По-тихому откатал и исчез, так он еще себя "Героем" называл в сторис. Стыдно за него! Лед могут сдавать, но совесть еще никто не отменял, смотря у кого какие понятия по жизни", – написала Яна. Свое обращение Рудковская резюмировала тем, что пожелала Фукс удачи и пожелала разбираться в терминах и понятиях.
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Ого,какие новости с утреца!Какая популярность у нашей академии всего за полтора года) У нас вчера появился новый ангел в @angelsofplushenko - Алексей Ягудин)! #ничестинидостоинствапоотношениюксебе #этоженадотаклюбитьденьги #беспринципныймальчуган #незванныйгость #навашкорпоративнедорого #ктознаеттотпоймет
Напомним, что противостояние Евгения Плющенко и Алексея Ягудина тянется еще с тех пор, когда оба претендовали на олимпийское золото. Оба фигуриста уже не ездят на Игры, решив дать дорогу молодым, однако какие-то противоречия между ними, по всей видимости, остались.
По крайней мере именно к таким выводам пришли пользователи Сети, когда наткнулись на возмущенный пост Евгения Плющенко в Instagram по поводу выступления его коллеги на катке, который арендует его Академия фигурного катания. Фигурист заметил, что его соперник явился на "чужую территорию" без приглашения.
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