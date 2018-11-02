Известная модель с переделанным задом крупно опозорилась

Звезда британского реалити шоу The Love Island разочаровала поклонников. Подписчики Монтаны Браун в Instagram выяснили, что она обрабатывала снимки с помощью фоторедактора.

Монтану Браун выдал последний опубликованный снимок, на котором звезда запечатлена в нижнем белье. Подписчики обратили внимание на самую выдающуюся часть тела девушки – ягодицы. Они заметили, что линия подоконника, на фоне которого сделана фотография, неестественно искривлена.

Браун в своем посте расхваливает один из самых дорогих лондонских отелей, который ее "приютил", – именно в номере этой гостиницы и сделан снимок. Монтане, судя по подписи к фото, нравится все – и комфорт, и питание, и внимательный персонал.



Однако отвлечь внимание подписчиков от главной детали девушке не удалось. "Да, у нее отличная задница. Вот только она ее отфотошопила", – написал один из комментаторов. "Такой позор, что ей приходится делать это. Может быть, если бы она не ретушировала фотографию, никто бы и не комментировал ее ягодицы", – соглашается другой пользователь.

Напомним, недавно похожий скандал разразился вокруг фотографии Анастасии Решетовой. Возлюбленная Тимати похвасталась снимком, сделанным на море. Модель позирует на яхте: широкая белозубая улыбка, шикарные волосы, плоский живот, упругая круглая попа.

Однако бдительные подписчики пост не оценили, посмеявшись над грубой ретушью картинки. "Фотошоп за версту видно", "Попу явно себе округлила, даже пол поплыл", "Просто богиня! Богиня фотошопа", – раскритиковали Решетову пользователи соцсети.