У Яны Рудковской выросла огромная конечность

Стройная фигура Яны Рудковской по-прежнему восхищает поклонников. Однако самые наблюдательные из них заметили, что в последнее время продюсер злоупотребляет фотошопом.

На выпады хейтеров Рудковская обычно не реагирует. Тем не менее она по примеру других звезд завела в Instagram "доску позора", где публикует фотографии особо назойливых комментаторов. Несмотря на такую меру, критики не успокаиваются.

Последний снимок "экспертов" особенно позабавил. Они заметили некоторые несоответствия в пропорциях. "Что-то на этом фото Ваш 35-й как 43-й выглядит", – обратили внимание критики на размер ступни Рудковской.

"Нет ну все таки не должны кроссы быть больше головы..дичь (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Кроссы вытянулись вместе с ногами", "Карлик стал длинноногой ланью, жаль только что в Instagram!" – изощряются в издевках комментаторы. Высказывается предположение, что Рудковской больше нечем заняться, кроме как удлинять ноги в фоторедакторе, а потом доказывать, что это не фотошоп.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 21 Авг 2018 в 12:37 PDT

Защитники продюсера с критиками не согласны. Они считают, что Яна просто выбрала неудачную обувь. "Яна, снимите вы наконец-то эти страшные кроссовки! Они выглядят на пару размеров больше ваших ножек. Неужели это так вам нравится?" – пишут поклонники.

На сей раз Рудковская не выдержала и изменила своему правилу не отвечать на выпады. Смысл гневной тирады сводился к тому, что критики, которым что-то не нравится в ее Instagram, могут просто отписаться от ее страницы и проходить мимо.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) 25 Июл 2018 в 9:21 PDT

"Вот собрала новый пул невероятных судей в рубрику #асудьикто и думаю нужна ли эта рубрика , надо ли этим "товарищам" что-то доказывать... Я не украла, не распилила и не отжала! Заработала сама, заплатила, как и мой супруг, все налоги и трачу соответственно так, как хочу! Никому ничего не должна, помогаю тем фондам и семьям, которые проверенные и я их знаю, и исключительно по собственному желанию, что -то не нравится во мне, отпишись, а не суди, и не судим будешь! Достали, честное слово!" – возмутилась Яна.

Большинство подписчиков поспешили успокоить расстроенную Рудковскую. Ей посоветовали не обращать внимания на полных зависти хейтеров, которых все равно не убавится. И убедили Яну, что в ней все прекрасно.