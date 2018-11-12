Опубликовано "голое" фото известной певицы

Украинская певица Анастасия Кумейко разместила в Сети откровенную фотографию. Снимок появился на официальной странице звезды в Instagram.

Кумейко позирует обнаженной на специальном столе в кабинете косметолога. Так она решила привлечь своих подписчиков и рассказать о новой процедуре, которая помогает избавиться от лишних килограммов.

"Я надеюсь, все обратили внимание на аппарат, который неделю контактировал с моим телом. Эндосфера терапия – это лимфодренажный массаж, который выводит лишнюю жидкость, направленный на устранение целлюлита и лишних объемов, а также улучшает микроциркуляцию крови, обмен веществ и сокращает объем талии и бедер (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Анастасия.

Однако поклонники обратили внимание не на аппарат, а на хорошие формы певицы: "На аппарат, в середине левого угла фото, по-моему, никто даже и не смотрел", "Идеальное тело!", "Я, например, на попу обратил внимание", "Я вообще не вижу аппарат. Глаза заслепило", "Спинка!", "Орешек с нотками персика". "Некрасиво же к людям спиной сидеть. Надо было повернуться", – с шуткой написал один из пользователей.

Анастасия Кумейко была участницей поп-группы NikitA с 2011 по 2016 годы. Наибольшую известность она приобрела после участия в украинской адаптации телешоу "Танцы со звездами".