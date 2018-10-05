Пышнотелая ведущая чуть не утопила помощника в прямом эфире

Пышка-ведущая прогноза погоды телеканала ITV Элисон Хэммонд случайно чуть не утопила своего ассистента в реке Мерси. Нелепый эпизод был опубликован в соцсетях и моментально набрал популярность.



В прямом эфире Элисон передвигалась по плавучему макету Великобритании, расположенному в порту Ливерпуля. Чтобы рассказать о погоде в Северной Ирландии грузной теледиве необходимо было перепрыгнуть с одной части “плота” на другую. Ей помогали красавцы-ассистенты. Не рассчитав силу, Хэммонд спихнула подручного в воду.

"О боже! С вами все хорошо?! Мне так жаль!" – закричала репортер. В это время у ее коллеги в студии испуганно смотрели на экраны, однако сообразив, что с мужчиной все в порядке, они покатились со смеху. "В Северной Ирландии будет немного мокро, как вы можете видеть. Очень мокро!" – пошутила Элисон, показав на помощника, который взобрался обратно на макет.