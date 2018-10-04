В Башкирии детям-диабетикам выдавали просроченный инсулин

В Башкирии врачи выдавали детям, страдающим от диабета, просроченный инсулин, передает портал newizv.ru. Оказалось. что срок годности препарата истек еще весной 2018 года. Причем родители узнали об этом случайно – информация была заклеена биркой с именем ребенка, а месяц окончания срока годности намеренно был стерт. Шум подняла одна из матерей ребенка, которому, как выяснилось, кололи просроченный инсулин. ее случай оказался не единственным. Отметим, употребление просроченного лекарства может привести к летальному исходу. Сам по себе инсулин ядом не станет, однако неизбежно будет снижаться его эффективность, что отразится на уровне сахара в крови и грозит обернуться тяжелыми последствиями для здоровья.