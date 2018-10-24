Телезвезду растерзали за фото голой 4-летней дочери

Шок вызвала у своих подписчиков в Instagram британская телезвезда Билли Фейерс. Комментаторы набросились на молодую мать за пост, в котором она опубликовала фото своей дочки в ванной.

Билли Фейерс решила устроить дочери отдых и отправилась с ней расслабляться в отель. Телезвезда решила поделиться с поклонниками фотографиями. "Я и моя маленькая леди сегодня отдыхаем в отеле. Это был удивительный первый семестр в школе. Пора моей малышке расслабиться", – подписала снимок Фейерс.

Подписчики разделить радость звезды не смогли. Фотография голой девочки в ванной – пусть и полной пены – их шокировала. Они указали Фейерс на то, что выкладывать в интернет на всеобщее обозрение снимки обнаженной четырехлетней девочки слишком опасно.

"Вы позволяете незнакомцам смотреть на вашего ребенка в ванне? Вы только что показали его всему миру", – возмущается один из комментаторов. "Думаю, этот снимок – перебор. Он точно не для тысяч ваших подписчиков, о которых вы вообще ничего не знаете", – пишет другой.

Билли Фейерс в конце концов закрыла комментарии под фотографией. Однако снимок из микроблога не удалила.

Нашлись у Фейерс и заступники. Они указали, что вины за звездой не видят, ничего плохого в публикации фотографий детей нет. А виноваты во всем "жестокие люди", из-за которых законопослушным гражданам приходится ограничивать себя. Более того, если бы такое фото выложил рядовой пользователь, никто не обратил бы на это внимания. А вот звезда в центре внимания – оттого и страдает, приводит мнение заступников британское издание "ОК".