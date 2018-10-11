Малахов с улыбочкой показал своего мохнатого "монстра"

Андрей Малахов опубликовал свежее фото на своей страничке в Instagram. Никто из фанатов не остался равнодушным.

По словам Андрея Малахова, сегодня, 11 октября, весь мир отмечает День зрения. Видимо, по этой причине популярный телеведущий выложил фотографию, на которой запечатлен с красноглазым кроликом, которого держит за шкирку. "Этот праздник близок мне, потому что большую часть жизни я сам ношу очки", – сообщил в подписи Малахов.

На снимке шоумен действительно заснят в очках с черной оправой и с улыбкой. Телеведущий напомнил, что является лицом одного из известных производителей оптики для глаз, и объявил о запуске Всероссийской программы здорового зрения. "Стартует месяц бесплатной проверки зрения в оптиках по всей России! Помните, что регулярная проверка зрения поможет предотвратить до 80% случаев его нарушения", – предупредил телеведущий.

Фотография Андрея Малахова с пушистым четвероногим любимцем произвела неизгладимое впечатление на подписчиков. "вот это монстр))) красноглазый)) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Похожи", "Супер классно!", "Какой красивый кролик", "Какой милый кролик", "Скажу честно, Вам в очках лучше чем без них. Зайчик ты наш любимый", "А кролик что ? Тоже плохо видит ?))))))", "Поздравляю!!! Какие молодцы ,что проводите такие программы для людей! Всем здоровья и отличного зрения!" – высказались комментаторы.

