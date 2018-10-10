Пореченкова выгнали с работы за высказывания о Донбассе и Крыме

Непростая ситуация на Украине рассорила многих артистов. Есть Макаревич, Ахеджакова и Земфира, а есть Чичерина и Пореченков, которые находятся по другую сторону баррикад. Последние открыто поддерживают тех, кого в Незалежной считают "террористами" и "сепаратистами".

Михаил Пореченков не раз открыто выражал свою резкую, принципиальную позицию по Крыму и даже стрелял (уверяя, что по мишеням и холостыми) из пулемета в зоне боевых действий в Донбассе. За это на Украине его обвинили в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории страны, завели уголовное дело и запретили въезд. А убийство главы непризнанной Донецкой республики Александра Захарченко артист счел личной трагедией. Теперь в связи со всем этим у него много проблем в работе.

"Меня стали снимать с ролей, – вздыхает актер, – уже с утвержденных проектов. Мне просто сообщают, что роль отдали другому человеку. Все. Сначала думал, что это совпадение. Потом это повторялось раз за разом. Потом я начал смотреть, куда ведут ниточки и кто выпускает проект. Все встало на свои места. Что поделать".

Но актера ситуация, когда из-за политики его вышвыривают с работы, не огорчает. Он был морально готов к этому и понимал, чем рискует. "Меня это не смущает. Значит, так надо", – цитирует артиста журнал "Телепрограмма".

Напомним, что Пореченкова не хотят видеть не только на Украине. В 2014 году он оказался в черном списке еще в одной стране Европы. "Латвия последовательно будет продолжать свою политику в отношении тех, кто своим поступком подрывает принципы международного права. Пореченкова не ждут в Латвии", – сказал тогда глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич. Также там под запретом находятся Валерия и Олег Газманов, хотя в Донбасс они и не ездили.