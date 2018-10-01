"У тебя везде волос нет": Серов отказал в сексе звезде "Дома-2"

В новом выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" представили доказательство интимной связи певца Александра Серова и звезды "Дома-2" Дарьи Друзьяк. Зрителям дали послушать телефонный разговор, в котором якобы артист и женщина обсуждают свои сексуальные предпочтения.

В распоряжении издания Starhit оказалась запись недавнего звонка Дарьи Друзьяк Александру Серову, исходя из которого подразумевается, что между артистом и звездой "Дома-2" был секс. Хотя до этого певец отрицал, что у них были интимные отношения.

В телефонном разговоре Друзьяк звала Серова в гости. Он попытался отклонить это предложение. "У тебя везде волос нет", – приводит слова Александра Серова издание. По словам музыканта, у них будет близость с Дарьей Друзьяк, когда она обрастет.

А еще, по информации журнала, Александр Серов остался недоволен способностями Дарьи Друзьяк в постели. Якобы ему не понравились оральные ласки, которые ему расточала звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Дарья попыталась объяснить свой прокол: "Я смущалась, Александр Николаевич. Все это так спонтанно произошло".

Серов не успокоился в своих критических отзывах. Он припомнил Друзьяк, что она ранее трудилась в эскорте, однако Дарья утверждает, что это ложь. На этом их разговор обрывается.

Напомним, модель и экс-участница "Дома-2" Дарья Друзьяк заявила на программе "Прямой эфир" телеканала "Россия 1", что была изнасилована певцом Александром Серовым и теперь носит его ребенка. Народный артист отрицает обвинения в свой адрес. В запале певец нелестно высказался о родителях Дарьи, что вывело из себя бывшую участницу "Дома-2". Та вскочила с места, схватила стакан и попыталась выплеснуть его содержимое в Серова, однако девушку сбил с ног его помощник. В итоге на шоу Малахова завязалась драка, которую пришлось останавливать ведущему и подоспевшим охранникам.