Лядова объяснила скандал с черными риэлторами

Композитор Людмила Лядова откровенно рассказала о скандале с черными риелторами, которые якобы пытаются отобрать у нее квартиру. Она подчеркнула. Что все это – не более чем слухи.



На протяжении полугода россияне с беспокойством следят за жизнью Людмилы Лядовой. Все началось со слухов о том, что черные риелторы хотят отобрать у нее квартиру.

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"Я отношусь к этим скандалам крайне отрицательно. Все, что сейчас говорится, – неправда", – цитирует StarHit композитора. Она добавила, что сейчас у нее все нормально.

Тем не менее, она признала, что ее муж Александр действительно находится вне дома. Мужчина проходит очередной курс реабилитации от алкогольной зависимости. "Он поехал лечиться. Пьет все время", – объяснила Людмила Лядова.

Впрочем, переживать за него не следует, уверена она. "Его никто нигде не удерживает и ничего не отбирает. У него есть своя квартира", – подчеркнула композитор.

Композитор отметила, что сейчас ее собственное состояние оставляет желать лучшего, однако она надеется на скорое выздоровление. Также она волнуется за состояние мужа.

Напомним, ранее мужчина рассказывал, что его супруге угрожает реальная опасность из-за беспринципных мошенников, позарившихся на ее имущество. Сама Людмила Лядова считает, что на момент съемки Александр находился в неадекватном состоянии из-за своего недуга.