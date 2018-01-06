Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю

Популярный российский блогер, автор специальной методики похудения и бизнесвумен Виктория Демидова поделилась со своими подписчиками в Instagram горем – в конце ноября у нее внезапно умер муж. Поклонники поддержали девушку, но нашлись и те, кто развернул против нее настоящую травлю.

Популярный в русскоязычном сегменте Сети блогер (более миллиона подписчиков на ее канале в Instagram) и светская львица Виктория Демидова решилась поделиться со своими поклонниками горечью утраты. Она рассказала, что в конце ноября внезапно скончался ее муж.

"Тромбоэмболия. Летальный исход. Тромб перекрыл легочную артерию, сердце остановилось и его не смогли завести. Моему мужу было 48 лет", – сообщила Виктория Демидова. "Принять это невозможно. Я могу принять смерть, когда человек долго и тяжело болеет или человек умирает от старости, но не так", – добавила она.

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Янв 4, 2018 at 10:57 PST

Светская львица призналась, что даже по прошествии 40 дней с кончины супруга не может поверить в произошедшее. "Иногда кажется, что он сейчас зайдет и скажет: а вот и я", – призналась Демидова.

Девушка рассказала, что муж был для нее настоящим другом. "Все, что у меня случалось в жизни, я делилась только с ним. Он всегда держал меня за руку и всегда говорил, что все будет хорошо. Он говорил, что мы есть друг у друга и это самое большое счастье", – вспомнила она.

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Дек 22, 2017 at 11:50 PST

"Все эти 40 дней я потихоньку сгорала до тла, до саморазрушения. Общение было только с близкими нам людьми. Это моя боль. И только моя. Я знаю, что я обязана быть сильной и воспитать сына достойным человеком и достойным своего отца", – рассказала Виктория Демидова. Она подчеркнула, что ради памяти о муже постарается реализовать все цели, которые они поставили вместе.

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Дек 12, 2017 at 9:25 PST

"Батюшка сказал, что нельзя спрашивать Бога за что это, что это грех спрашивать", – отметила блогер. Впрочем, некоторые подписчики все же решились покопаться в прошлом светской львицы и поискать, что что ей могло прийти такое наказание. Жестокие комментаторы напомнили, что Виктория познакомилась со своим возлюбленным, когда он уже состоял в другом браке.

Публикация от Victoria Demidova (@demivika) Ноя 29, 2017 at 10:17 PST

"Возможно, это расплата за то, что он оставил прежнюю супругу. Бог все видит", – заметил один из критиков. Для человека, недавно перенесшего тяжелейшую утрату, такие слова могут оказаться очень тяжким ударом. Тем не менее, большинство подписчиков поддержали Викторию Демидову и поделились с ней словами поддержки.