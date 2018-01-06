Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю

Эксклюзив Интервью Пугачеву подняли на смех в гостях у Навки за комичный вид Близких Табакова лишили надежды Дом-2

Выбор читателей

Дана Борисова убита бывшим мужем
У Кудрявцевой волосы встали дыбом от Шепелева на поминках Фриске
Рак разрушил жизнь Маши Малиновской
Джигарханян и Цымбалюк-Романовская всех обманули
Россияне шокированы известием о внезапной смерти Билана
партнеры
Суббота 6 января
Лента новостей
15:07
Выгодные покупки с промокодами
12:50
На козырьке Сбербанка в Москве нашли мертвого мужчину
10:57
У кладбища под Москвой произошло смертельное ДТП
09:59
Кто Ваш любимый актер
23:53
Мужчины бросились отбеливать пенис
21:56
В Москве известная телеведущая и врач умерла от пневмонии
18:17
Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
18:15
Четыре аварии подряд в Москве сняли на видео
17:49
На отдыхе в Египте погиб турист
17:43
Олимпийская чемпионка побила Волочкову
17:34
Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
17:17
Звезд новогодних огоньков оправдали после скандалов
17:06
Звезда "Дома-2" раскрыла секрет попадания на шоу
16:47
Молодой любовник показал фото Бондарчук на отдыхе
15:11
Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
14:49
Юлию Началову жестко высмеяли за странное фото
14:15
Москвич до смерти забил жену
14:00
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
13:34
В аварии на МКАД погиб человек
13:15
Дана Борисова собралась в монастырь
12:49
Самые громкие судебные процессы года
12:35
Тяжелобольная Бузова объяснила постоянное вранье
12:09
У Бабкиной особенные отношения с внуком
11:44
Пьяный пассажир устроил стрельбу на МЦК
11:38
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
11:08
Совет на выходные
10:57
Блудливый поп из "Дома-2" испытывает нестерпимые муки
10:29
Юлия Савичева ошпарила лицо раскаленным маслом
10:08
Под Краснодаром застрелили двух отдыхающих
09:59
Что больше всего Вам понравилось на ТВ в новогоднюю ночь
23:45
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
17:57
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
17:49
"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
17:31
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
17:03
Звезда "Дома-2" потеряла дочь
16:43
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
16:16
Москва возобновила авиасообщение с Каиром
16:01
Бывший муж-алкоголик забирает сына у Натальи Штурм
15:34
К чему снится кровь
15:10
Что больше всего возмутило Вас в новогоднем эфире
14:41
В Израиле умер известный писатель
14:15
Затравленная Пугачева дала достойный ответ злопыхателям
13:54
Караченцов устал бороться с раком
13:28
Под Москвой ель искалечила дровосека
13:24
Рыжий "Иванушка" лечил депрессию алкоголем после смерти Яковлева
12:13
Пропавшего под Новый год худрука детского театра нашли мертвым
11:45
Лишившийся работы Нагиев влез в долги
11:26
Во время обстрела в Сирии погибли российские военные
11:06
Первый муж Валерии заговорил о ее любовных похождениях
10:43
Бузова слегла с тяжелым заболеванием
10:22
Роднина разнесла в пух и прах новогодний огонек с Пугачевой
10:00
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
22:58
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
17:55
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года
17:43
В жуткой аварии в ХМАО погибли 10 человек
17:26
Хитрый барнаулец устроил сыну ночь чудес в закрытом ТЦ
17:03
Выберите лучшую звезду новогоднего огонька
16:45
В центре Москвы пожарные спасли из огня 20 человек
16:27
Возвращение Малахова на Первый канал удивило народ
15:43
Билан истощен до предела
15:20
Наргиз и Фадеев шокировали помолвкой
14:53
Анорексичка из "Дома-2" ужаснула новыми фотографиями
14:25
Травлю оплеванной Пугачевой объяснили страшным заговором
13:58
Россиянка умерла после падения в новогоднюю ночь
13:51
К чему снится пожар
13:34
Волочкова устроила публичную порку ушлому любовнику
12:30
Российский вертолет разбился в Сирии
12:00
Главные неудачники 2017 года
11:41
Под Москвой пантера загрызла мужчину
11:18
5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь
10:45
На Камчатке случилось землетрясение
10:37
Жаждущая секса Бузова осталась без мужчины на семь лет
10:16
Оскандалившаяся Пугачева набросилась на "неудачника" Фадеева
10:00
Астрологический прогноз на 2018 год
22:43
Народ плюется от безвкусицы и пошлости огонька на "России"
20:40
Известная советская актриса умерла в возрасте 76 лет
18:44
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
17:21
Костенко ждет ребенка от Тарасова
16:56
Пугачеву выгораживают после скандала с плагиатом
16:19
Собчак заминировали после танцев с бутылкой у церкви
16:07
46-летнюю Кудрявцеву высмеяли за выпрыгивающую из платья грудь
15:40
О какой знаменитости Вам бы хотелось узнать больше?
15:30
Астрологический прогноз на период с 1 по 7 января 2018 года
14:54
Секрет крепкого и здорового сна
14:21
Блистательную Цымбалюк-Романовскую признали королевой красоты
11:39
Вороненков достал Максакову с того света
11:28
Мировые звезды – в поддержку голоса разума
11:22
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
10:47
Собчак стыдливо удалила видео с танцами у порога церкви
10:27
Каким будет 2018 год
10:19
Саруханов в трансе от наглого плагиата Пугачевой
19:53
Собчак распекли за танец с бутылкой на пороге церкви
19:04
Панин в новогоднюю ночь попал в неприятную историю
18:03
Табакова отключили от аппаратов
17:44
Под Москвой водитель сбил пешехода и скрылся
15:28
Премьера Пугачевой обернулась страшным скандалом
14:35
Фонограммщица Ротару и молодящийся Антонов возмутили бесстыдством в новогоднюю ночь
11:29
Что смотреть на ТВ в праздники
11:14
Взбешенный Джигарханян мечтает наказать Цымбалюк-Романовскую
10:36
Любовный гороскоп на январь 2018 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Русское лото" уличили в жестоком обмане людей в миллиардном розыгрыше
68-летнюю Пугачеву в гостях у Навки подняли на смех за нелепый вид
Скандальный развод Джигарханяна ударил по Малахову
Меньшова показала изменившуюся после пластики Алентову
Затравленная Пугачева дала достойный ответ злопыхателям
Фриске показала редкие фото с больной сестрой
Шоу-бизнес

Потерявшей мужа светской львице устроили жесткую травлю

Виктория Демидова. Фото: instagram.com/demivika
Популярный российский блогер, автор специальной методики похудения и бизнесвумен Виктория Демидова поделилась со своими подписчиками в Instagram горем – в конце ноября у нее внезапно умер муж. Поклонники поддержали девушку, но нашлись и те, кто развернул против нее настоящую травлю.
прочитано 2269 раз

Популярный в русскоязычном сегменте Сети блогер (более миллиона подписчиков на ее канале в Instagram) и светская львица Виктория Демидова решилась поделиться со своими поклонниками горечью утраты. Она рассказала, что в конце ноября внезапно скончался ее муж.

ПО ТЕМЕ

Умер бывший муж Анны Ардовой

5-летний сын знаменитой певицы умер от рака в новогоднюю ночь

"Тромбоэмболия. Летальный исход. Тромб перекрыл легочную артерию, сердце остановилось и его не смогли завести. Моему мужу было 48 лет", – сообщила Виктория Демидова. "Принять это невозможно. Я могу принять смерть, когда человек долго и тяжело болеет или человек умирает от старости, но не так", – добавила она.

Публикация от Victoria Demidova (@demivika)

Светская львица призналась, что даже по прошествии 40 дней с кончины супруга не может поверить в произошедшее. "Иногда кажется, что он сейчас зайдет и скажет: а вот и я", – призналась Демидова.

Девушка рассказала, что муж был для нее настоящим другом. "Все, что у меня случалось в жизни, я делилась только с ним. Он всегда держал меня за руку и всегда говорил, что все будет хорошо. Он говорил, что мы есть друг у друга и это самое большое счастье", – вспомнила она.

"Все эти 40 дней я потихоньку сгорала до тла, до саморазрушения. Общение было только с близкими нам людьми. Это моя боль. И только моя. Я знаю, что я обязана быть сильной и воспитать сына достойным человеком и достойным своего отца", – рассказала Виктория Демидова. Она подчеркнула, что ради памяти о муже постарается реализовать все цели, которые они поставили вместе.

"Батюшка сказал, что нельзя спрашивать Бога за что это, что это грех спрашивать", – отметила блогер. Впрочем, некоторые подписчики все же решились покопаться в прошлом светской львицы и поискать, что что ей могло прийти такое наказание. Жестокие комментаторы напомнили, что Виктория познакомилась со своим возлюбленным, когда он уже состоял в другом браке.

"Возможно, это расплата за то, что он оставил прежнюю супругу. Бог все видит", – заметил один из критиков. Для человека, недавно перенесшего тяжелейшую утрату, такие слова могут оказаться очень тяжким ударом. Тем не менее, большинство подписчиков поддержали Викторию Демидову и поделились с ней словами поддержки.

6 января 2018, 12:41

комментарии

Политика

Трамп затягивает петлю на шее Порошенко
Бедная Меркель судорожно хватается за власть
Главные неудачники 2017 года
Европа испугалась правды о Крыме

Шоу-бизнес

Поплывшая Цымбалюк-Романовская налегает на черную икру
Обиженная поклонница набросилась на Киркорова в Майами
Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось
Волочкова рассекретила богатого любовника

Проишествия

Из-за снегопада в Москве столкнулись 26 машин
Украинская модель разбилась в США в пьяном ДТП
Известного музыканта нашли зарезанным под мостом в Москве
Водитель отчаянно давил на тормоз перед тараном остановки (видео)

Lifestyle

Что больше всего Вам понравилось на ТВ в новогоднюю ночь
В центре Москвы штурмуют дом с привидениями
Брыльскую безжалостно унизили после удаления опухоли
Принц Гарри угробил последний шанс простушки-невесты
Шоу-бизнес

Дана Борисова убита бывшим мужем

Отец ее ребенка кричал: "Иуда! Конченая наркоманка!"
Шоу-бизнес

Близких Табакова лишили надежды

Речи о выписке артиста из больницы в ближайшее время не идет
Шоу-бизнес

Волочкова рассекретила богатого любовника

Балерина показала, что в личной жизни у нее все в порядке
Шоу-бизнес

Состояние двухлетнего сына актрисы Галины Боб резко ухудшилось

Ребенок попал в реанимацию

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп здоровья на январь 2018 года
Караченцов устал бороться с раком
Бизнес-гороскоп на январь 2018 года

Фоторепортажи

Олимпийская чемпионка побила Волочкову
Плоскогрудая Бузова потрясла декольте до пупа
Как Николай Цискаридзе завоевал мир
Сменившая имидж Бородина поразила красотой

Спорт

Хоккеисту вырвали бороду во время драки (видео)
Что стало с фигуристкой Екатериной Гордеевой
Татьяна Тотьмянина экстренно прооперирована
Секс-символ сборной России пропустит Олимпиаду

Регионы

Допрос петербургского террориста попал на видео
На Урале произошла дерзкая кража гигантской картошки фри (видео)
Теракт в Петербурге устроил больной сектант
Россиянка вышла из душа и нашла под своей елкой чужого мужчину
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru