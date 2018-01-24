Располневшая Стриженова решилась на "пластику"

В надежде похудеть 49-летняя телеведущая намерена прибегнуть к армоплатике. Екатерина Стриженова выложила на своей странице в Instagram пост, посвященный необычной процедуре.

То, что знаменитость сильно располнела, телезрители заметили в конце декабря прошло года, после выхода эфир программы Елены Малышевой "Здоровье", куда в качестве звездной гостьи была приглашена Екатерина Стриженова. И ведущая "Доброго утра" решила бороться ненавистных килограммов.

Звезда экрана решилась на бьюти-процедуру под названием армопластика по рекомендации своей знакомой Эвелины Бледанс, чтобы избавиться от так называемых гормональных жировых отложений. Екатерина поделилась с поклонниками в своем микроблоге коротким видео из кабинета косметолога.

Ведущая решила посоветоваться с фолловерами по поводу проведения процедуры. "Кто делал армопластику, отзовитесь! Обещают 1-2 размера за 2 сеанса... дают гарантию 3 года! Я в чудеса не верю, все проверяю на себе!" – подписала видео Стриженова. Поклонники поддержали ведущую в ее желании вновь обрести стройную фигуру.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Янв 23, 2018 at 5:53 PST

Армопластика – ручная методика по коррекции линий тела, направленная на воздействие именно на те зоны тела, где скопился гормональный жир. Эта процедура массажа, по уверения специалистов, является хорошей альтернативой липосакции, после которой зачастую остаются шрамы.