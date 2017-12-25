Что случилось с фигурой Стриженовой

Поклонники обеспокоены переменой в Екатерине Стриженовой. По мнению фанатов, телеведущая сильно располнела, и теперь они гадают, что стало причиной набора веса.

Накануне, 24 декабря, в передаче Елены Малышевой "Здоровье", посвященной Новому году, появилась ведущая Екатерина Стриженова. Для популярной программы Екатерина облачилась в свободное серое платье. Образ дополнили пышная укладка темных волос и длинные серьги. К зрителям Стриженова вышла в компании рыжего пса, ведь следующий 2018 год – год Желтой Земляной Собаки.

После передачи в различных социальных сетях появились обсуждения, где многочисленные поклонники Екатерины Стриженовой поделились своим беспокойством относительно ее внешнего вида. Фанаты пришли к выводу, что наряд не украсил, а лишь подчеркнул несовершенства фигуры Стриженовой. В частности, широкое платье не смогло скрыть округлившиеся формы телеведущей, в итоге на экране Екатерина получилась похожей на "шарик".

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Дек 23, 2017 at 11:10 PST

Комментаторы задались вопросом, что стало причиной лишних килограммов Стриженовой. Далее пользователи Сети поделились своими догадками. По одной версии, у Екатерины случился некий сбой в организме, вследствие чего жир начал активно откладываться. По другой, она, перешагнув 25-летний рубеж супружеской жизни с режиссером Александром Стриженовым, просто позволила себе "немного расслабиться". Третьи высказали уверенность, что у телеведущей произошли естественные изменения в силу возраста.

Отметим, сама Екатерина Стриженова, судя по ее неизменно оптимистичному настрою, не переживает из-за лишних килограммов. Более того, ведущая частенько шутит над своей внешностью. "Когда после похода к косметологу ты похож на страуса, у которого выдернули перья… Ты отменяешь все встречи и впадаешь в состояние медузы, и день превращается в настоящий выходной!" – написала Стриженова на своей официальной страничке в Instagram.