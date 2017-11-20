Сделавшая уколы красоты Стриженова стала похожа на страуса
Телезвезда тщательно следит за своей внешностью. Для своего возраста она выглядит на зависть молодо и свежо. Ее поклонники часто отмечают, что Стриженова является обладательницей стройной фигуры и подтянутой кожи.
Некоторое время назад Екатерина выложила в Сеть видео, на котором можно разглядеть все ее морщинки. Одни фолловеры восхитились смелостью знаменитости, другие подвергли ее критике и посоветовали сделать несколько уколов ботокса, чтобы уменьшить морщины.
Судя по всему, звезда телеэфиров решила прислушаться к мнению подписчиков. На днях Стриженова отправилась к косметологу и сделала биоревитализацию, после которой на лице остаются следы уколов, сообщает Teleprogramma.pro.
Знаменитость оставила на своей странице в Instagram запись, полную оптимизма и юмора по отношению к себе. "Когда после похода к косметологу ты похож на страуса, у которого выдернули перья… Ты отменяешь все встречи и впадаешь в состояние медузы, и день превращается в настоящий выходной!" — рассказала Стриженова.
Как говорится, красота требует жертв – Екатерина из-за своего обновленного внешнего вида не может пока показаться на публике. Впрочем, уже через несколько дней телеведущая сможет похвастаться гладкой кожей.
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