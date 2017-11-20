Сделавшая уколы красоты Стриженова стала похожа на страуса

Известная телеведущая, 49-летняя Екатерина Стриженова в своем микроблоге рассказала о том, что недавно посетила косметолога. После процедур знаменитость вынуждена некоторое время не выходить из дома.

Телезвезда тщательно следит за своей внешностью. Для своего возраста она выглядит на зависть молодо и свежо. Ее поклонники часто отмечают, что Стриженова является обладательницей стройной фигуры и подтянутой кожи.

Некоторое время назад Екатерина выложила в Сеть видео, на котором можно разглядеть все ее морщинки. Одни фолловеры восхитились смелостью знаменитости, другие подвергли ее критике и посоветовали сделать несколько уколов ботокса, чтобы уменьшить морщины.

Судя по всему, звезда телеэфиров решила прислушаться к мнению подписчиков. На днях Стриженова отправилась к косметологу и сделала биоревитализацию, после которой на лице остаются следы уколов, сообщает Teleprogramma.pro.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Ноя 14 2017 в 12:25 PST

Знаменитость оставила на своей странице в Instagram запись, полную оптимизма и юмора по отношению к себе. "Когда после похода к косметологу ты похож на страуса, у которого выдернули перья… Ты отменяешь все встречи и впадаешь в состояние медузы, и день превращается в настоящий выходной!" — рассказала Стриженова.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae) Ноя 3 2017 в 5:44 PDT

Как говорится, красота требует жертв – Екатерина из-за своего обновленного внешнего вида не может пока показаться на публике. Впрочем, уже через несколько дней телеведущая сможет похвастаться гладкой кожей.