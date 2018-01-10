Актриса Волкова о разводе и реанимации маленькой дочери

Популярная актриса Екатерина Волкова рассказала о личной жизни. Звезда сериала "Воронины" сообщила, как предложила мужу развестись, и объяснила, почему их дочь попала в реанимацию.

В 2013 году муж Екатерины Волковой, танцор и архитектор Андрей Карпов принимал участие в шоу "Танцы со звездами". Его партнершей стала известная актриса, звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская. По признанию Екатерины, это время ей далось с трудом – она страшно ревновала мужа, подозревая его в увлечении миниатюрной артисткой.

"Муж только и говорил: "Мы с Леной, мы с Леной..." Просто зациклен был на том, чтобы победить. Даже в Париж, город нашей любви, где Карпов когда-то сделал мне предложение, он, забыв обо мне, летал к Лене на репетиции. Там же с ней муж отпраздновал свой день рождения. А со мной даже по телефону нормально не поговорил. Я ревновала. Потом увидела в его планшете миллион фотографий Лены..." – пожаловалась Волкова.

Актриса, видевшая флирт Андрея и Елены, так испереживалась, что ей стало казаться, будто она теряет супруга. "Однажды я ему сказала: "Давай разведемся!" Муж спокойно ответил: "Давай". И ушел репетировать с Леной. А я… В отчаянии чуть не совершила ужасное", – цитируют Екатерину Волкову "7Дней".

Публикация от Екатерина Волкова (@volkovihome) Дек 4, 2017 at 11:49 PST

Страдания подтолкнули актрису на радикальный шаг, который ей не дала сделать дочь Лиза. "Так было больно, что я стала думать, не выпить ли упаковку таблеток, не покончить ли со всем раз и навсегда. Затмение какое-то нашло. Страшная ночь. А утром ко мне подошла такая теплая и такая нежная Гусена, обняла ме­ня. Ей было тогда всего два с половиной года. И я подумала: "Вот же он – смысл моей жизни. Какой бред – все эти мои дурные мысли!" – рассказала артистка.

В итоге Екатерина пересмотрела свои взгляды на ситуацию. "Андрей старается, хочет победить, они с Леной – команда. И мы с Гусеной стали приходить на соревнования и болеть за него. И радовались, наверное, больше всех, когда они с Леной победили. Но все-таки еще больше я радовалась, когда проект закончился. Наступило освобождение! К счастью, все осталось в прошлом. На данный момент мы с Леной, встречаясь на мероприятиях, здороваемся, общаемся, а они с Андреем нет. Разошлись в разные стороны", – констатировала Волкова.

Спустя время в жизни актрисы случилось несчастье. Дочь попала в реанимацию. У нее обнаружили перитонит. "Оказалось, сейчас у деток частая мутация – аппендикс неправильно загнут, к спине. Лизу прооперировали, потом была реанимация. Первое время Гусена все время спала, это называется медикаментозный сон. Потом, когда она чуть пришла в себя, я стала водить ее гулять по реанимации, потому что даже через боль нужно было ходить ножками, не залеживаться", – сообщила Екатерина. К счастью, вскоре девочку перевели в обычную палату, а потом и вовсе выписали.