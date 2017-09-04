Алсу борется за жизнь тяжелобольного ребенка

Почти оглохшей малышке требуется срочная пересадка костного мозга. Ее уже ждут в израильской клинике.

Семимесячной Маше врачи поставили страшный диагноз – "остреопетроз". Кости девочки ломкие, давят на жизненно важные органы. Например, повредили зрительные нервы – теперь малышка не видит. Также пострадал слух, есть вероятность, что девочка оглохнет. Чтобы избавить Машу от страданий, срочно требуется пересадка костного мозга. Но стоит эта операция 4,5 миллиона рублей.

Об этой драматической истории семьи Саидовых певица Алсу узнала из Сети. И захотела помочь несчастным родителям, которые три года назад потеряли сына – у него был такой же страшный диагноз. "Помощники Алсу по ее просьбе связались с организацией, уточнили достоверность информации, и тогда певица перечислила несколько сотен тысяч рублей на счет девочки, пообещала следить за ее судьбой", – рассказали в фонде "Артемка", который занимается решением проблемы ребенка.

"Машеньку уже ждут в израильской клинике. Мы уже прошли там обследование, познакомились с врачами. Требуется всего одна операция, надеюсь, что она пройдет успешно", – сообщила мама девочки Марина Саидова.

Женщина до сих пор не верит, что знаменитость откликнулась на их беду. "Приятно осознавать, что такая звезда протянула нам руку помощи", – цитирует родительницу Маши журнал StarHit.

Алсу – мать десятилетней Сафины, девятилетней Микеллы и годовалого Рафаэля. Она знает, что дети не должны плакать и страдать. Поэтому и решила помочь посторонней семье.