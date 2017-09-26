Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой
Юлия Липницкая стала знаменитой на весь мир в один миг – когда одержала победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Фигуристка явно не была готова к обрушившейся на нее популярности, вследствие чего у нее начались проблемы и со здоровьем и с тренером.
Между тем в жизни Юлии уже появился бизнесмен Петр Макаренко – владелец компании "Телеспорт" (самый крупный игрок на рынке спортивных медиаправ России). Он, давно считающий фигурное катание перспективным направлением, после Олимпиады лишь убедился в своих умозаключениях. Как утверждает Sports.ru, Макаренко стал теневым инвестором Липницкой: грубо говоря, вкладывал деньги в спортивное развитие фигуристки, чтобы потом зарабатывать на ее популярности.
Интересно, что публично об этом нигде не сообщалось. К примеру, окружение Липницкой называло Макаренко загадочным словом "спонсор". Бывшая спортсменка, а ныне журналистка и спортивный комментатор Елена Вайцеховская в одном интервью обозначила его как "куратора".
Однако Липницкая явно не оправдала надежд Макаренко. На счету Юлии лишь один крупный контракт с известным спортивным брендом, самым запоминающимся итогом сотрудничества с которым стал ролик "Сегодня будет моим", собравший более трех миллионов просмотров в YouTube.
Тем не менее, Макаренко не отступился от Липницкой. Говорят, он оплатил все расходы, связанные с перелетом, проживанием и работой тренеров, когда Юлия летом 2015 года уехала в Америку. Макаренко же финансировал пребывание Липницкой в Сочи, куда она отправилась поздней осенью в том же году, когда ее тренером стал Алексей Урманов. Бизнесмен оплачивал и апартаменты около Олимпийского парка, и питание, утверждает издание.
В 2016 году у Липницкой развилась анорексия. В январе следующего года фигуристка уехала на лечение в Израиль. Нетрудно догадаться, кто оплатил трехмесячное пребывание спортсменки в реабилитационной клинике. Как отметил представитель компании Макаренко, со стороны бизнесмена это была "помощь от человека к человеку". Сам Петр комментировать ситуацию отказался: "Даже если я что-то и делал, то я не буду вам об этом рассказывать".
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