Стала известна личность богатого покровителя юной Липницкой

Журналисты продолжают анализировать спортивную карьеру ушедшей из фигурного катания Юлии Липницкой. Представители СМИ обратили внимание на личность бизнесмена Петра Макаренко, который ненавязчиво для прессы помогал юной спортсменке.

Юлия Липницкая стала знаменитой на весь мир в один миг – когда одержала победу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Фигуристка явно не была готова к обрушившейся на нее популярности, вследствие чего у нее начались проблемы и со здоровьем и с тренером.

Между тем в жизни Юлии уже появился бизнесмен Петр Макаренко – владелец компании "Телеспорт" (самый крупный игрок на рынке спортивных медиаправ России). Он, давно считающий фигурное катание перспективным направлением, после Олимпиады лишь убедился в своих умозаключениях. Как утверждает Sports.ru, Макаренко стал теневым инвестором Липницкой: грубо говоря, вкладывал деньги в спортивное развитие фигуристки, чтобы потом зарабатывать на ее популярности.

Интересно, что публично об этом нигде не сообщалось. К примеру, окружение Липницкой называло Макаренко загадочным словом "спонсор". Бывшая спортсменка, а ныне журналистка и спортивный комментатор Елена Вайцеховская в одном интервью обозначила его как "куратора".

Однако Липницкая явно не оправдала надежд Макаренко. На счету Юлии лишь один крупный контракт с известным спортивным брендом, самым запоминающимся итогом сотрудничества с которым стал ролик "Сегодня будет моим", собравший более трех миллионов просмотров в YouTube.

Тем не менее, Макаренко не отступился от Липницкой. Говорят, он оплатил все расходы, связанные с перелетом, проживанием и работой тренеров, когда Юлия летом 2015 года уехала в Америку. Макаренко же финансировал пребывание Липницкой в Сочи, куда она отправилась поздней осенью в том же году, когда ее тренером стал Алексей Урманов. Бизнесмен оплачивал и апартаменты около Олимпийского парка, и питание, утверждает издание.





В 2016 году у Липницкой развилась анорексия. В январе следующего года фигуристка уехала на лечение в Израиль. Нетрудно догадаться, кто оплатил трехмесячное пребывание спортсменки в реабилитационной клинике. Как отметил представитель компании Макаренко, со стороны бизнесмена это была "помощь от человека к человеку". Сам Петр комментировать ситуацию отказался: "Даже если я что-то и делал, то я не буду вам об этом рассказывать".