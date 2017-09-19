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Кто утешает Липницкую после ухода из спорта

Юлия Липницкая. Фото: kremlin.ru
Знаменитая фигуристка Юлия Липницкая опубликовала на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" трогательное фото. Спортсменка подписала его довольно оптимистично и с юмором.
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После ухода Липницкой из спорта ее поклонники переживают: чем сейчас живет Юля, кто поддерживает фигуристку в непростой для нее период, как она себя чувствует? Своими эмоциями они делятся в социальных сетях, выражая спортсменке свою любовь. "Хочется сказать спасибо всем болельщикам за любовь, за веру, понимание и ожидание. Я очень рада, что есть люди, которые с такой теплотой относятся ко мне. Просто спасибо всем!" – написала фигуристка в своем аккаунте.

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 Юлия Вячеславовна Липницкая

Юлия Вячеславовна Липницкая Фигуристка

Она регулярно балует фолловеров личными фото. Так, Юля опубликовала идиллический снимок, на котором изображены щиплющая траву лошадь и наблюдающий за ней кот. Снимок фигуристка снабдила хештегом "когдавседома". Судя по всему, животные дарят умиротворение и утешение Юле. Ведь не секрет, что братья наши меньшие благотворно влияют на душевное состояние человека.

Скриншот vk.com

Напомним, в сентябре фигуристка дала откровенное интервью. Спортсменка призналась, что у нее появились седые волосы из-за лжи, которая лилась с экранов, и честно рассказала об анорексии. Тогда Липницкая заявила, что не полностью реализовала себя в спорте, и важную роль в этом сыграли проблемы со здоровьем. Также Юля призналась, что тяжело переносила популярность, которая обрушилась на нее после Игр в Сочи.

Фигуристка поделилась и своими планами на будущее. "Больше всего мне хочется найти себе дело, которым будет интересно заниматься в жизни. Сейчас я нахожусь на перепутье, потому что много предложений, разных вариантов, проектов", – сказала она. По словам девушки, сейчас у нее на первом месте учеба.

Автор: Людмила Фоканова19 сентября 2017, 17:39
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Как взрослеет Юлия Липницкая

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