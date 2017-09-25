Почему ведущий и певица подрались прямо на красной дорожке
Ведущий торжественной церемонии вручения премии Music Box 2017 Роман подробно рассказал журналистам, что послужило причиной его конфликта с певицей Алиной Ян. "Мы с Алиной Ян встречались два месяца. Я влюбился в нее очень сильно. И на премии мы с ней поругались", – начал свой рассказ Роман.
Едва бывшие влюбленные встретились на красной ковровой дорожке, как, по словам шоумена, певица стала его задирать. "Она начала неадекватно себя вести, бить меня по голове сумкой и кулаками. Я терпел, конечно, потом, когда камеры выключили, тоже ей двинул", – признался в рукоприкладстве ведущий.
Как объяснил Роман, Алина обиделась на него из-за его слов. "Я просто сказал, что она "кот в сапогах": "Ты выглядишь, как кот в сапогах". У нее такое платье было яркое, на тот момент мне это показалось смешным. Ее это, видимо, задело. Потом я сказал, что это моя бывшая девушка. С этого все началось. Про какую-то измену, что я изменил с другой бывшей", – сообщил ведущий.
Роман отметил, что все произошло так быстро, что он не успел понять, что случилось. "Мы с ней пересекались потом, когда я ее увидел, я уже не подходил. Мне не хотелось, чтобы еще она мне двинула. Она крепкая девушка и она может хорошенько дать", – цитирует шоумена РЕН ТВ.
Напомним, все началось с того, что на реплику телеведущего певица отреагировала легким толчком. Мужчина на это никак не ответил и продолжил беседовать с ней и своей соведущей. Отметим, что Алина Ян демонстративно избегала общения с Романом. А когда тот поближе к ее лицу придвинул микрофон, резко несколько раз хлопнула его по голове сумочкой.
Роман отскочил и, разводя руками, отошел в сторону, но вскоре вернулся. Уходя за кулисы, Алина еще раз пнула Романа, хотя тот и постарался держаться от нее подальше. Когда же ему указали, что он уронил на дорожку какой-то предмет, ведущий нагнулся поднять его, и в этот момент певица ударила его ногой. Тут уж шоумен не сдержался и толкнул артистку. Та отлетела на пару метров и, еле удержавшись на высоких каблуках, предпочла быстро спрятаться за кулисами.
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