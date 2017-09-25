Почему ведущий и певица подрались прямо на красной дорожке

Журналисты выяснили, что стало причиной сенсационной драки ведущего Романа и певицы Алины Ян, которые сцепились прямо перед камерами. Оказывается, шоумен и артистка когда-то встречались, а на красной ковровой дорожке он назвал экс-возлюбленную котом в сапогах.

Ведущий торжественной церемонии вручения премии Music Box 2017 Роман подробно рассказал журналистам, что послужило причиной его конфликта с певицей Алиной Ян. "Мы с Алиной Ян встречались два месяца. Я влюбился в нее очень сильно. И на премии мы с ней поругались", – начал свой рассказ Роман.

Едва бывшие влюбленные встретились на красной ковровой дорожке, как, по словам шоумена, певица стала его задирать. "Она начала неадекватно себя вести, бить меня по голове сумкой и кулаками. Я терпел, конечно, потом, когда камеры выключили, тоже ей двинул", – признался в рукоприкладстве ведущий.

Как объяснил Роман, Алина обиделась на него из-за его слов. "Я просто сказал, что она "кот в сапогах": "Ты выглядишь, как кот в сапогах". У нее такое платье было яркое, на тот момент мне это показалось смешным. Ее это, видимо, задело. Потом я сказал, что это моя бывшая девушка. С этого все началось. Про какую-то измену, что я изменил с другой бывшей", – сообщил ведущий.

Роман отметил, что все произошло так быстро, что он не успел понять, что случилось. "Мы с ней пересекались потом, когда я ее увидел, я уже не подходил. Мне не хотелось, чтобы еще она мне двинула. Она крепкая девушка и она может хорошенько дать", – цитирует шоумена РЕН ТВ.

Публикация от Алина Ян Бизнес Леди, Певица (@alina___yan) Сен 24 2017 в 2:30 PDT

Напомним, все началось с того, что на реплику телеведущего певица отреагировала легким толчком. Мужчина на это никак не ответил и продолжил беседовать с ней и своей соведущей. Отметим, что Алина Ян демонстративно избегала общения с Романом. А когда тот поближе к ее лицу придвинул микрофон, резко несколько раз хлопнула его по голове сумочкой.

Роман отскочил и, разводя руками, отошел в сторону, но вскоре вернулся. Уходя за кулисы, Алина еще раз пнула Романа, хотя тот и постарался держаться от нее подальше. Когда же ему указали, что он уронил на дорожку какой-то предмет, ведущий нагнулся поднять его, и в этот момент певица ударила его ногой. Тут уж шоумен не сдержался и толкнул артистку. Та отлетела на пару метров и, еле удержавшись на высоких каблуках, предпочла быстро спрятаться за кулисами.