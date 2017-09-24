Водянову в прозрачном платье заставили выпить "по маленькой"

Российская супермодель Наталья Водянова приехала в Индию для посещения благотворительной организации "Образование девочкам". Заодно она встретилась со многими индийскими деятелями и отдохнула на светской вечеринке.

Гостей светской вечеринки в Мумбаи российская красавица удивила шикарным нарядом дизайнера Ирис ван Херпен. Элегантное платье, распахнутое на груди, приковывало внимание посетителей и фотографов. В некоторых ракурсах становится очевидно, что оно вдобавок ко всему прозрачное.

Неудивительно, что на вечеринке Наталья Водянова пользовалась повышенным вниманием, в особенности со стороны мужчин. Забавным эпизодом прошедшего вечера модель поделилась на своей странице в Instagram. "Этот настойчивый мужчина вчера весь вечер пытался заставить меня выпить по маленькой и, должна сознаться, в общем-то небезуспешно", – написала она.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 24 2017 в 3:34 PDT

"Сандип Кхошла не просто один из лучших дизайнеров Индии, он также большой весельчак и исключительный танцор", – раскрыла она подробнее личность своего спутника. Модель призналась, что в Индии ей довелось встретить много прекрасных, талантливых и веселых людей.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 24 2017 в 12:21 PDT

Более того, выяснилось, что сама светская вечеринка была приемом в ее честь. Внешний вид российской красавицы полностью соответствовал этой высокой чести.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Сен 24 2017 в 2:29 PDT

Роскошное платье с рукавами необычного кроя – как крылья птицы – не оставили равнодушными ни посетителей светского раута, ни пользователей Сети, просматривающих фото с вечеринки. Впрочем, некоторые модные эксперты заметили, что одним из самых серьезных достоинств наряда можно назвать то, что надела именно Наталья Водянова. Именно это, по их мнению, позволило создать единый легкий и утонченный образ.