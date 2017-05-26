Мать растерялась из-за иностранного мужа Водяновой

Модель Наталья Водянова привезла гражданского супруга, французского бизнесмена Антуана Арно, на свою малую родину – в Нижний Новгород. Мать манекенщицы по этому поводу беспокоится и даже призналась, что растерялась из-за того, что не знает, чем угощать иностранного мужа своей дочери.

О том, что Наталья Водянова прибыла в Нижний Новгород благодаря стечению обстоятельств. Представитель СМИ случайно оказался возле аэропорта в тот момент, когда из него выходила Наталья Водянова, ее гражданский муж Антуан Арно и дети Лукас, Нева и Виктор.

Журналисты немедленно связались с матерью Водяновой Ларисой, которая проживает в Нижнем Новгороде, чтобы узнать подробности. Женщина не стала отмалчиваться.

"Да, я жду Наташу, внуков и Антуана. Они прилетели в Нижний на частном самолете и сейчас едут ко мне на ужин. Пробудут здесь совсем немного, поэтому дорога каждая минута общения. Жаль, младших с ними нет: малыши Максим и Ромашка остались в Париже на попечении няни", – сообщила мать Натальи Водяновой.

Родительница весьма взволнована приездом дочки и, особенно, ее гражданского супруга Антуана Арно. Кстати, французский предприниматель впервые посетил родной город своей возлюбленной.

"Очень хочу, чтобы он увидел город с лучшей стороны и Нижний ему понравился. А еще, узнав о том, что Наташа приедет с Антуаном, растерялась – чем его угощать? Но дочка успокоила: говорит, готовь, как обычно, блюда русской кухни. Поэтому напекла пирожков, сделала холодец, селедку под шубой и салат оливье", – цитирует Ларису Woman`s Day.

Мать Водяновой с нетерпением ждет внуков. "Лукас, старшенький, совсем большой стал, уже маму перерос. Да и Невочка с Виктором давно здесь не были. Они любят в Нижний приезжать, и мне с ними очень легко: детишки контактные, позитивные. Оксана (средняя сестра Натальи, с особенностями развития. – Прим.ред.), хоть и редко видит Наташу и ее детей, всегда узнает их и очень радуется. С новыми людьми она поначалу держится настороженно, поэтому немного волнуюсь, как она воспримет Антуана", – поделилась беспокойством мать Водяновой.

К слову, о своем прибытии в Нижний Новгород Наталья сообщила общественности, опубликовав на страничке в социальной сети Instagram фотографию, демонстрирующую панораму города. "Здравствуй, родной город ❤️❤️❤️ Hello, Nizhny Novgorod 🎨💛" – написала Водянова.