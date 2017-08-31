Модель Водянова стала певицей

Знаменитая российская топ-модель Наталья Водянова призналась, что рассчитывала сменить карьеру. Она хотела променять подиум на сцену.

Наталья придумала оригинальное поздравление для своей подруги, дизайнера Ульяны Сергеенко. В честь ее 36-летия супермодель исполнила хит Happy birthday. Водянова решила перепеть ее в стиле и образе Мэрилин Монро, в котором голливудская дива предстала на 45-летии Джона Кеннеди в 1962 году.

Чтобы соответствовать голливудской звезде королева подиума нарядилась в черное облегающее платье и уложила волосы крупными волнами в стиле Монро. Аккомпанировали модели трое ее детей. Четвертый, самый младший, Максим в конце записи расплакался. Судя по всему, его напугали громкие звуки.

"Вот так мы отмечали День рождения нашей любимой крестной Ули. Я рассчитывала на шанс новой карьеры, но Нева подвела и Максим "отговорил", – подписала в своем Instagram ролик с выступлением Водянова.

Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova) Авг 30 2017 в 2:05 PDT

Напомним, Наталья помимо карьеры модели охотно занимается благотворительностью. Так, в 2004 году она основала собственный фонд "Обнаженные сердца" для строительства детских площадок на территории России и за рубежом.

В общей сложности фонд построил более ста игровых площадок и парков в 68 городах России, а также первую уникальную игровую площадку для детей с отклонениями в умственном развитии. Кроме того, Водянова попробовала себя в роли актрисы кино. Она снялась в таких фильмах, как "Агент "Стрекоза", "Пробка", "Битва Титанов", "Влюбленные" и "Мадемуазель Си".