Жених сделал певице Саше Project шикарный подарок
Еще в 2016 году певица Саша Project рассказывала, что собирается узаконить отношения со своим возлюбленным. С тех пор новостей о свадьбе не появлялась, однако пара до сих пор вместе и не дает поводов для слухов о возможном расставании.
Наоборот, жених делает певице роскошные подарки. Так, в честь презентации нового клипа Саша Project получила роскошный автомобиль Mercedes. "Я просто еще до сих пор не могу поверить, что у меня есть машина, что я сняла клип, что это все происходит со мной. Еще я скоро лечу отдыхать. Столько сюрпризов", – цитирует певицу StarHit.
Презентация нового клипа действительно большой шаг для Саши Project – на протяжении восьми лет певица была вынуждена оставить большую сцену. Однако наконец смогла вернуться. "На презентацию меня пришли поддержать много людей", – призналась Саша Project.
"Мой мужчина меня закидывает подарками, и машина – самый дорогой из тех, что он сделал. Я еще до конца не верю, поэтому мне даже трудно выразить свои эмоции. У меня приятный шок от того, что происходит в моей жизни", – добавила она.
Новый клип Саши Project "Я теперь твоя" показывает утро невесты. Сама певица рассказала, что теперь в ее репертуаре будут преобладать позитивные песни. Композиции про неразделенную любовь она предпочла оставить в прошлом.
Отметим, летом 2017 года Саша Project попала в жуткое ДТП. Из-за сильных повреждений, полученных при столкновении с "Газелью", ее машина загорелась. К счастью, певица не только осталась жива, но и отделалась всего лишь ушибами.
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