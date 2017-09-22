Похотливый Робби Уильямс сменил личность ради секса
В своей биографии Уильямс подробно описал случай, когда ему удалось заполучить ночь любви от журналистки, присовив чужую славу. Робби прознал, какой псевдоним бывший фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер использует при регистрации в отелях – Билли Ширз, вымышленный музыкант из песни Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band в исполнении The Beatles, пишет NME.
"Я знал, что Лиам не скоро вернется, знал, что его комната свободна, и я знал его псевдоним. Поэтому я представился сотрудникам отеля Билли Ширзом и переспал с журналисткой в его номере", – вспоминает певец.
По словам Уильямса, Галлахер впоследствии, конечно, узнал о его выходке. За это Робби был назван "хитрым за*ранцем".
"Я до сих пор не знаю, имел он это в виду в плохом смысле или в хорошем. Наверное, все-таки в плохом", – отметил Робби Уильямс.
Ранее Уильямс собирался дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. По причине недуга артист был вынужден отменить выступления, запланированные на 7 и 10 сентября.
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