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Похотливый Робби Уильямс сменил личность ради секса

Робби Уильямс. Фото: GLOBAL LOOK press/Tobias Hase
Вышла из печати биография британского певца Робби Уильямса под названием Reveal. Исполнитель признался, что однажды воспользовался номером отеля, в котором жил лидер Oasis Лиам Галлахер, чтобы совратить журналистку.
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В своей биографии Уильямс подробно описал случай, когда ему удалось заполучить ночь любви от журналистки, присовив чужую славу. Робби прознал, какой псевдоним бывший фронтмен группы Oasis Лиам Галлахер использует при регистрации в отелях – Билли Ширз, вымышленный музыкант из песни Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band в исполнении The Beatles, пишет NME.

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"Я знал, что Лиам не скоро вернется, знал, что его комната свободна, и я знал его псевдоним. Поэтому я представился сотрудникам отеля Билли Ширзом и переспал с журналисткой в его номере", – вспоминает певец.

По словам Уильямса, Галлахер впоследствии, конечно, узнал о его выходке. За это Робби был назван "хитрым за*ранцем".

"Я до сих пор не знаю, имел он это в виду в плохом смысле или в хорошем. Наверное, все-таки в плохом", – отметил Робби Уильямс.

Ранее Уильямс собирался дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге. По причине недуга артист был вынужден отменить выступления, запланированные на 7 и 10 сентября.

Автор: Алексей Минин22 сентября 2017, 21:02
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Каким запомнился Робин Уильямс

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