Как бывший муж обманывал Канделаки

Звездный сплетник Станислав Садальский рассказал курьезный случай из жизни Тины Канделаки. Оказывается, телеведущую обманывал бывший супруг.

"Когда я познакомился с Андреем Кондрахиным, и мы пришли к нему домой с его будущей женой Тиной Канделаки, он с гордостью достал семейные альбомы с фотографиями, показал свою бывшую девушку... я уже ее где то видел, потом родителей, а потом,.. дошла очередь до бабушки с дедом", – написал Садальский в своем блоге, прикрепив к посту те самые снимки (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены – прим.ред.).

На фотографиях были запечатлены не родственники Кондрахина, а известная певица Мадонна и президентская чета Кеннеди. Стас подлог заметил сразу, а вот Тина внимательно слушала Андрея, веря каждому его слову.

"Это бабуля до свадьбы, на даче в Малаховке. Сейчас ей 84, 5 лет назад она вышла в 4 раз замуж за Адмирала-пенсионера! Посещает все премьерные спектакли Москвы", – рассказывал Кондрахин, перед снимком Жаклин Кеннеди.

Садальский вспоминает, что Андрей уверял, что его бабушка в молодости она очень любила бейсбол. "Канделаки дурочка поверила сказкам, я отрезвил: А его бабку не Жаклин Кеннеди зовут, случайно? А дед стал президентом Америки! Подумай, кто их в СССР научил в бейсбол играть", – посмеялся звездный сплетник.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 29 2017 в 2:13 PDT

Тина Канделаки и бизнесмен Андрей Анатольевич Кондрахин поженились в 1998 году. Брак распался спустя 12 лет. От Андрея Тина родила дочь Меланию и сына Леонтия.