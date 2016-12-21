Михалкова воспитывает сыновей-монстров

Сыновья довели Анну Михалкову. Популярная актриса призналась, что готова их разорвать.

Анна Михалкова умудряется не только успевать активно работать, но и занимается воспитанием троих детей: сыновей Андрея и Сергея, а также дочери Лидии. Однако и у популярной актрисы, по всей видимости, могут сдавать нервы.

Об этом свидетельствует свежая фотография, которую опубликовала Михалкова на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Анна выложила снимок, на котором запечатлена с сыновьями.

"Конечно, я их обожаю ! Но иногда мне хочется их просто разорвать! Я сама уже устаю от звука своего голоса, который постоянно только поучает , выговаривает, наставляете, дает советы и контролирует....#яумеювоспитыватьмонстров" – подписала фотографию Михалкова.

Фото опубликовано Anna Mikhalkova (@anikiti4na) Дек 20 2016 в 10:53 PST

Многочисленные подписчики немедленно откликнулись на публикацию популярной актрисы. Оказалось, не только у Михалковой подрастают сыновья-монстры, как хлестко высказалась в хэштеге артистка.

"Как я Вас понимаю...", "Оказывается известные актирсы-мамы тоже в теме. Вот аналогичная ситуация просто с моим сыном:)))", "Аня, это все пройдет....но то, что вы вкладывает в их головы сейчас-останется. Вы сами потом увидите, что мысли то у детей правильные и они делают правильные поступки. Пусть немного ещё подрастут. Держитесь!🌸", "Боже, как хорошо, что Вы это написали!!!! Я думала, что одна так надоедаю сыну)), но и молчать не могу!))", "я вот не переживаю, они ж все равно не слышат слов 😊только звук идет 😂", "с вопросом воспитания полностью согласна😁 мне уже кажется, что схожу с ума с этими нравоучениями😊", – так отреагировали некоторые подписчики Анны. А многие поклонники восхитились красотой подростков.