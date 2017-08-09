Канделаки выставила Малахова на посмешище

Тина Канделаки выложила на своей странице в Instagram снимок Андрея Малахова, который, казалось бы, мог бы дать ответ на вопрос, куда ушел телеведущий. Но при внимательном рассмотрении становится ясно, что фото – монтаж.

"Шурыгина в биатлон пойдет", "Тина, у Вас рейтинг рухнет ниже нуля", "Нее, только не это! Карпина бы назад", "Тотальный разбор с Андреем Малаховым", "Будет обсуждать грязное белье спортсменов?", "Я удалю канал из сетки сразу", – принялись язвительно обсуждать фотографию подписчики Канделаки.

В то время, как все обсуждают уход Малахова с Первого канала и гадают, кто переманил к себе самого рейтингового ведущего, в Сети появилась информация о том, что Андрей никуда не уходил. "Он вернется из отпуска на Первый канал 10 августа", – цитирует Газета.ru знакомого Малахова. Вопрос о круге обязанностей после возвращения собеседник оставил без комментариев. Так же, как и заявление об уходе Андрея, о котором, инсайдер ничего не слышал.

Публикация от Тина Канделаки (@tina_kandelaki) Авг 9 2017 в 7:07 PDT

На данный момент существует несколько версий ухода телеведущего с главного канала страны. Среди них и та, что Малахов не сработался с новым продюсером Натальей Никоновой, которая активно продвигает Дмитрия Шепелева и его новое шоу "На самом деле". А некоторые и вовсе полагают, что Андрей не собирается уходить и сам распустил слух о своем уходе, чтобы воздействовать на Эрнста.

Как писали Dni.Ru, известие о трансфере Андрея Малахова с Первого канала в ВГТРК стало самой обсуждаемой новостью телевизионного межсезонья. В ВГТРК информацию о переходе к ним ведущего не подтвердили, но и не опровергать не стали. "У нас в отпуске все руководство, поэтому это физически не может случиться в данный момент", – открестились от вопроса в пресс-службе компании.